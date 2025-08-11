MLB: Mira cómo cierra la tabla de posiciones tras la jornada de este domingo (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de la gran carpa se efectuó en este domingo, 11 de agosto y tras la culminación de otra semana, hay que repasar cómo marcha la tabla de posiciones en los dos circuitos.

Luego de que la mayoría de las organizaciones se acerquen a los 120 juegos, solamente los Cerveceros de Milwaukee han superado las 70 victorias, liderando evidentemente en el centro de la Nacional. En una visión general, las cosas marchan igual en cada grupo.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Azulejos de Toronto (69-50) Medias Rojas de Boston (65-54) Yankees de Nueva York (62-56) Rays de Tampa Bay (57-62) Orioles de Baltimore (53-65)

División Central:

Tigres de Detroit (68-51) Guardianes de Cleveland (61-56) Reales de Kansas City (58-60) Mellizos de Minnesota (56-61) Medias Blancas de Chicago (43-75)

División Oeste:

Astros de Houston (66-52) Marineros de Seattle (66-53) Rangers de Texas (60-59) Angelinos de Anaheim (56-62) Atléticos de Oakland (53-67).

Comodín en la Americana:

Marineros de Seattle (66-53): +3.5

Medias Rojas de Boston (65-54): +2.5

Yankees de Nueva York (62-56)

Guardianes de Cleveland (61-56).

Rangers de Texas (60-59).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Phillies de Philadelphia (68-49) Mets de Nueva York (63-55) Marlins de Miami (57-61) Bravos de Atlanta (51-67) Nacionales de Washington (47-70)

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (73-44) Cachorros de Chicago (67-50) Rojos de Cincinnati (62-57) Cardenales de San Luis (60-59) Piratas de Pittsburgh (51-68)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (68-50) Padres de San Diego (66-53) Gigantes de San Francisco (59-59) Cascabeles de Arizona (57-61) Rockies de Colorado (30-87).

Comodín en la Nacional: