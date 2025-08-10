MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este sábado (+comodín)

NOTAS RELACIONADAS
Una nueva jornada de las Grandes Ligas se disputó en este sábado, 9 de agosto y luego de un total de 16 desafíos, hay que evaluar cómo quedó la tabla de posiciones,. incluyendo el comodín.
Aunque no hubo ningún movimiento significativo en los puestos, hay que resaltar lo hecho por los Marineros de Seattle, quienes atraviesan una buena racha y se colocaron a medio juego de los Astros de Houston en la cima del Oeste.
Posiciones de la Liga Nacional:
División Este:
- Phillies de Philadelphia (67-49)
- Mets de Nueva York (63-54)
- Marlins de Miami (57-60)
- Bravos de Atlanta (50-67)
- Nacionales de Washington (46-70)
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (72-44)
- Cachorros de Chicago (67-49)
- Rojos de Cincinnati (61-57)
- Cardenales de San Luis (59-59)
- Piratas de Pittsburgh (51-67)
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (68-49)
- Padres de San Diego (65-53)
- Gigantes de San Francisco (59-58)
- Cascabeles de Arizona (56-61)
- Rockies de Colorado (30-86).
Comodín en la Nacional:
- Cachorros de Chicago (67-49): +4.5
- Padres de San Diego (65-53): +2
- Mets de Nueva York (63-54)
- Rojos de Cincinnati (61-57)
- Gigantes de San Francisco (59-58).
Posiciones de la Liga Americana:
División Este:
- Azulejos de Toronto (68-50)
- Medias Rojas de Boston (65-53)
- Yankees de Nueva York (62-55)
- Rays de Tampa Bay (57-61)
- Orioles de Baltimore (53-64)
División Central:
- Tigres de Detroit (67-51)
- Guardianes de Cleveland (61-55)
- Reales de Kansas City (58-59)
- Mellizos de Minnesota (55-61)
- Medias Blancas de Chicago (42-75)
División Oeste:
- Astros de Houston (65-52)
- Marineros de Seattle (65-53)
- Rangers de Texas (60-58)
- Angelinos de Anaheim (56-61)
- Atléticos de Oakland (52-67).
Comodín en la Americana:
- Medias Rojas de Boston (65-53): +2.5
- Marineros de Seattle (65-53): +2.5
- Yankees de Nueva York (62-55)
- Guardianes de Cleveland (61-55).
- Rangers de Texas (60-58).