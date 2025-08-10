Resultados MLB: 9 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Lejos de detenerse la acción en Las Mayores, generalmente durante el fin de semana los desafío tienden a ser un poco más interesantes y por lo tanto, te mostraremos los resultados de este sábado, 9 de agosto.

La particularidad en esta jornada fue la gran producción que hubo en la mayoría de las plazas y el pelotero más sobresaliente, fue Shohei Ohtani con su bambinazo 40 de la campaña.

Resultados de la MLB:

- Marlins de Miami 1-7 Bravos de Atlanta (primer juego)

- Marlins de Miami 6-8 Bravos de Atlanta (segundo juego)

- Astros de Houston 4-5 Yankees de Nueva York

- Nacionales de Washington 4-2 Gigantes de San Francisco

- Angelinos de Anaheim 7-4 Tigres de Detroit

- Rojos de Cincinnati 2-1 Piratas de Pittsburgh

- Atléticos de Oakland 11-3 Orioles de Baltimore

- Reales de Kansas City 2-0 Mellizos de Minnesota

- Guardianes de Cleveland 3-1 Medias Blancas de Chicago

- Mets de Nueva York 4-7 Cerveceros de Milwaukee

- Phillies de Philadelphia 3-2 Rangers de Texas

- Cachorros de Chicago 9-1 Cardenales de San Luis

- Rockies de Colorado 5-6 Cascabeles de Arizona

- Medias Rojas de Boston 4-5 Padres de San Diego

- Azulejos de Toronto 1-9 Dodgers de Los Angeles

- Rays de Tampa 4-7 Marineros de Seattle.