MLB

Resultados MLB: 9 de agosto de 2025 (+video)

Por Meridiano

Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 08:27 am

Fue una jornada de muchas carreras y pocos resultados cerrados 

Suscríbete a nuestros canales

Lejos de detenerse la acción en Las Mayores, generalmente durante el fin de semana los desafío tienden a ser un poco más interesantes y por lo tanto, te mostraremos los resultados de este sábado, 9 de agosto.

NOTAS RELACIONADAS

La particularidad en esta jornada fue la gran producción que hubo en la mayoría de las plazas y el pelotero más sobresaliente, fue Shohei Ohtani con su bambinazo 40 de la campaña.

Resultados de la MLB:

- Marlins de Miami 1-7 Bravos de Atlanta (primer juego)

- Marlins de Miami 6-8 Bravos de Atlanta (segundo juego)

- Astros de Houston 4-5 Yankees de Nueva York 

- Nacionales de Washington 4-2 Gigantes de San Francisco 

- Angelinos de Anaheim 7-4 Tigres de Detroit 

- Rojos de Cincinnati 2-1 Piratas de Pittsburgh 

- Atléticos de Oakland 11-3 Orioles de Baltimore 

- Reales de Kansas City 2-0 Mellizos de Minnesota 

- Guardianes de Cleveland 3-1 Medias Blancas de Chicago 

- Mets de Nueva York 4-7 Cerveceros de Milwaukee 

- Phillies de Philadelphia 3-2 Rangers de Texas 

- Cachorros de Chicago 9-1 Cardenales de San Luis

- Rockies de Colorado 5-6 Cascabeles de Arizona 

- Medias Rojas de Boston 4-5 Padres de San Diego 

- Azulejos de Toronto 1-9 Dodgers de Los Angeles 

- Rays de Tampa 4-7 Marineros de Seattle.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos PSG Fútbol NFL Gianluigi Donnarumma
Domingo 10 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB