Resultados MLB: 9 de agosto de 2025 (+video)

Lejos de detenerse la acción en Las Mayores, generalmente durante el fin de semana los desafío tienden a ser un poco más interesantes y por lo tanto, te mostraremos los resultados de este sábado, 9 de agosto.
La particularidad en esta jornada fue la gran producción que hubo en la mayoría de las plazas y el pelotero más sobresaliente, fue Shohei Ohtani con su bambinazo 40 de la campaña.
Resultados de la MLB:
- Marlins de Miami 1-7 Bravos de Atlanta (primer juego)
- Marlins de Miami 6-8 Bravos de Atlanta (segundo juego)
- Astros de Houston 4-5 Yankees de Nueva York
- Nacionales de Washington 4-2 Gigantes de San Francisco
- Angelinos de Anaheim 7-4 Tigres de Detroit
- Rojos de Cincinnati 2-1 Piratas de Pittsburgh
- Atléticos de Oakland 11-3 Orioles de Baltimore
- Reales de Kansas City 2-0 Mellizos de Minnesota
- Guardianes de Cleveland 3-1 Medias Blancas de Chicago
- Mets de Nueva York 4-7 Cerveceros de Milwaukee
- Phillies de Philadelphia 3-2 Rangers de Texas
- Cachorros de Chicago 9-1 Cardenales de San Luis
- Rockies de Colorado 5-6 Cascabeles de Arizona
- Medias Rojas de Boston 4-5 Padres de San Diego
- Azulejos de Toronto 1-9 Dodgers de Los Angeles
- Rays de Tampa 4-7 Marineros de Seattle.