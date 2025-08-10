Juegos para hoy en la MLB: 10 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva semana del presente torneo en las Grandes Ligas se disputará este domingo 19 de agosto y es importante que estés al tanto del rival de tu equipo favorito, además de la hora en la que jugará porque todos los choques serán más temprano. Por ende, te mostraremos los duelos pautados, para este domingo en la gran carpa.

De cara a esta jornada, hay varios duelos que lucen muy interesantes, principalmente por el enfrentamiento entre los lanzadores.

Juegos para hoy en la MLB:

- Reales de Kansas City vs Mellizos de Minnesota 1:05pm

- Rojos de Cincinnati vs Piratas de Pittsburgh 1:35pm

- Astros de Houston vs Yankees de Nueva York 1:35pm

- Marlins de Miami vs Bravos de Atlanta 1:35pm

- Atléticos de Oakland vs Orioles de Baltimore 1:35pm

- Angelinos de Anaheim vs Tigres de Detroit 1:40pm

- Guardianes de Cleveland vs Medias Blancas de Chicago 2:10pm

- Mets de Nueva York vs Cerveceros de Milwaukee 2:10pm

- Phillies de Philadelphia vs Rangers de Texas 2:35pm

- Nacionales de Washington vs Gigantes de San Francisco 4:05pm

- Medias Rojas de Boston vs Padres de San Diego 4:10pm

- Rockies de Colorado vs Cascabeles de Arizona 4:10pm

- Rays de Tampa Bay vs Marineros de Seattle 4:10pm

- Azulejos de Toronto vs Dodgers de Los Angeles 4:10pm

- Cachorros de Chicago vs Cardenales de San Luis 7:00pm.