MLB: Novato de los Twins de Minnesota imita a Mike Trout (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Twins de Minnesota hizo múltiples movimientos para desprenderse de varias de sus figuras en la fecha límite de cambios. Es por esto que, en la actualidad, tienen un roster lleno de mucha juventud y, entre los más destacados, se encuentra el prospecto segunda base Luke Keaschall.

El joven de 22 años está causando sensación en la Gran Carpa desde su debut en esta temporada 2025. Su poder, agilidad, contacto, velocidad y alcance son una de las características que ha comenzado a mostrar sobre el terreno de juego.

Novato de Twins, con aires de Mike Trout

Su impacto ha sido tan inmediato que, en sus primeros 10 compromisos en Las Mayores, ya tiene más de 10 carreras impulsadas, más de cinco bases robadas y .500+ OBP, lo que ha generado una atención significativa por parte de los expertos y sus fanáticos.

Pero lo más relevante es que, con estos registros y en los últimos 20 años, el otro novato de las Grandes Ligas en lograr estos números en un período de 10 compromisos disputados es nada más y nada menos que Mike Trout en el 2012 (año de su debut).

La similitud que tiene con Trout en sus 10 primeros juegos de sus carreras es un caso a tomar en cuenta. Si bien es cierto que tiene un largo camino por recorrer, el tener un parentesco con uno de los mejores peloteros de la última década puede ser el único de un talento que marque la diferencia en el futuro.

Finalmente, todos estos atributos que ha mostrado Luke Keaschall en estos primeros días con los Twins de Minnesota pueden ser que sea una de las próximas grandes estrellas que hagan vida en el mejor béisbol del mundo.