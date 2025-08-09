MLB: ¿Cuándo podría volver Aaron Judge a los jardines? Esto dice el mánager (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, confirmó este sábado que no existe un cronograma definido para el regreso de Aaron Judge al jardín derecho. El estelar jugador sigue recuperándose de una distensión en el flexor del codo derecho, lesión que lo ha mantenido limitado a su rol como bateador designado desde finales de julio.

Giancarlo Stanton regresa a los jardines

Mientras tanto, Giancarlo Stanton hará su regreso al jardín el sábado por la tarde, marcando su primera aparición en el campo defensivo desde el cierre de la temporada 2023. Esta noticia es un aliciente para los Yankees, quienes han tenido que ajustar su alineación ofensiva y defensiva debido a las lesiones de sus figuras.

Estado actual de Aaron Judge en la temporada 2025

A pesar de la lesión, Aaron Judge mantiene números impresionantes en la temporada 2025. El ícono de los Yankees batea para un promedio de .339 con 131 imparables, 37 cuadrangulares, 86 carreras impulsadas y 90 anotadas. Además, Judge ha demostrado disciplina al recibir 74 boletos, aunque también ha sufrido 124 ponches en 387 turnos legales al bate.

Foto: AP

La falta de Judge en el jardín derecho representa un desafío considerable para los Yankees. La incertidumbre sobre su regreso genera preocupación en el cuerpo técnico y en la fanaticada, que espera contar con el guante de su figura estelar para la recta final de la temporada y los posibles playoffs.

¿Cuándo podría volver Aaron Judge a la defensa?

Por el momento, no hay indicios claros sobre cuándo Judge podrá volver a las acciones defensivas. Su rol como bateador designado le permite seguir contribuyendo al equipo, pero su ausencia en el jardín derecho limita la versatilidad del roster. El equipo médico y el cuerpo técnico de los Yankees continúan evaluando su evolución física para evitar cualquier recaída que pueda comprometer su rendimiento a largo plazo.