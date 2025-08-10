MLB: Blake Snell comparte selecto grupo con Scherzer y deGrom, luego de dormir a Toronto (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada del sábado 9 de agosto, los Dodgers de Los Ángeles se impusieron con autoridad sobre los Azulejos de Toronto en el segundo juego (9-1) de una serie de tres en el Dodger Stadium. La clave del triunfo fue la destacada actuación del lanzador zurdo Blake Snell.

El zurdo dominó a los bateadores rivales durante cinco entradas completas, limitándolos a solo tres imparables, sin permitir carreras, y ponchando a 10 enemigos.

Blake Snell brilla y se une a un grupo selecto de lanzadores

La impresionante jornada de Snell le permitió alcanzar su juego número 35 en Grandes Ligas con 10 o más ponches, sumándose así a un exclusivo grupo de lanzadores históricos. Aunque aún queda por detrás de figuras como Chris Sale (38 juegos), Jacob deGrom (40), Max Scherzer (50) y Gerrit Cole (56), esta actuación resalta la calidad del serpentinero en la temporada 2025.

Snell, quien anteriormente fue rival de los Dodgers cuando defendía la indumentaria de los Padres de San Diego, ahora ha encontrado un nuevo hogar en Los Ángeles, demostrando gran orgullo y entrega en cada salida. Hasta la fecha, en esta campaña, el lanzador tiene un récord de 2-1 con una efectividad de 2.37 tras cuatro aperturas. En total, ha permitido 18 hits, 5 carreras limpias, otorgado 11 boletos y logrado 22 ponches en 19 innings lanzados.

Foto: AP

Regreso triunfal tras lesión en el hombro izquierdo

Cabe destacar que Blake Snell estuvo fuera de acción durante cuatro meses por una lesión en su hombro izquierdo, que lo mantuvo en la lista de lesionados. Su recuperación y regreso al montículo han sido noticias positivas para el desempeño del equipo.

Con este triunfo, los Dodgers suman un importante paso en la serie contra los Blue Jays, manteniendo el impulso de cara al tercer y último enfrentamiento, luego de haber asegurado el triunfo en la misma.