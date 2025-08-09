MLB

MLB: Así se pone la tabla de posiciones luego de la jornada de este viernes (+comodín)

Por Meridiano

Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 06:45 am

La mayoría de los grupos marcha igual y los líderes siguen ampliando su ventaja 

Como en cada jornada de la temporada, puedes estar al tanto de cómo marchan las posiciones en las distintas divisiones por medio de la marca Meridiano y en esta ocasión, no será la excepción, luego de unos enfrentamientos bien interesantes que se llevaron a cabo este viernes.

Realmente, la mayoría de los líderes se están afianzando cada vez más, amplían su ventaja y donde está la cosa más pareja, es en el comodín, algo que igualmente podrás divisar.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este:

  1. Azulejos de Toronto (68-49)
  2. Medias Rojas de Boston (65-52) 
  3. Yankees de Nueva York (61-55)
  4. Rays de Tampa Bay (57-60)
  5. Orioles de Baltimore (53-63)

División Central:

  1. Tigres de Detroit (67-50)
  2. Guardianes de Cleveland (60-55)
  3. Reales de Kansas City (57-59)
  4. Mellizos de Minnesota (55-60)
  5. Medias Blancas de Chicago (42-74)

División Oeste:

  1. Astros de Houston (65-51)
  2. Marineros de Seattle (64-53)
  3. Rangers de Texas (60-57)
  4. Angelinos de Anaheim (55-61)
  5. Atléticos de Oakland (51-67).

Comodín en la Americana:

  • Medias Rojas de Boston (65-52): +3.5
  • Marineros de Seattle (64-53): +2.5
  • Yankees de Nueva York (61-55)
  • Guardianes de Cleveland (60-55).
  • Rangers de Texas (60-57).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este:

  1. Phillies de Philadelphia (66-49)
  2. Mets de Nueva York (63-53)
  3. Marlins de Miami (57-58)
  4. Bravos de Atlanta (48-67)
  5. Nacionales de Washington (45-70)

División Central:

  1. Cerveceros de Milwaukee (71-44)
  2. Cachorros de Chicago (66-49)
  3. Rojos de Cincinnati (60-57)
  4. Cardenales de San Luis (59-58)
  5. Piratas de Pittsburgh (51-66)

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (67-49)
  2. Padres de San Diego (63-53)
  3. Gigantes de San Francisco (59-57)
  4. Cascabeles de Arizona (56-60)
  5. Rockies de Colorado (30-85).

Comodín en la Nacional:

  • Cachorros de Chicago (66-49): +2.5
  • Mets de Nueva York (63-53)
  • Padres de San Diego (63-53)
  • Rojos de Cincinnati (60-57)
  • Gigantes de San Francisco (59-57).

