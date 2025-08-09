MLB: Así se pone la tabla de posiciones luego de la jornada de este viernes (+comodín)

Como en cada jornada de la temporada, puedes estar al tanto de cómo marchan las posiciones en las distintas divisiones por medio de la marca Meridiano y en esta ocasión, no será la excepción, luego de unos enfrentamientos bien interesantes que se llevaron a cabo este viernes.
Realmente, la mayoría de los líderes se están afianzando cada vez más, amplían su ventaja y donde está la cosa más pareja, es en el comodín, algo que igualmente podrás divisar.
Posiciones de la Liga Americana:
División Este:
- Azulejos de Toronto (68-49)
- Medias Rojas de Boston (65-52)
- Yankees de Nueva York (61-55)
- Rays de Tampa Bay (57-60)
- Orioles de Baltimore (53-63)
División Central:
- Tigres de Detroit (67-50)
- Guardianes de Cleveland (60-55)
- Reales de Kansas City (57-59)
- Mellizos de Minnesota (55-60)
- Medias Blancas de Chicago (42-74)
División Oeste:
- Astros de Houston (65-51)
- Marineros de Seattle (64-53)
- Rangers de Texas (60-57)
- Angelinos de Anaheim (55-61)
- Atléticos de Oakland (51-67).
Comodín en la Americana:
- Medias Rojas de Boston (65-52): +3.5
- Marineros de Seattle (64-53): +2.5
- Yankees de Nueva York (61-55)
- Guardianes de Cleveland (60-55).
- Rangers de Texas (60-57).
Posiciones de la Liga Nacional:
División Este:
- Phillies de Philadelphia (66-49)
- Mets de Nueva York (63-53)
- Marlins de Miami (57-58)
- Bravos de Atlanta (48-67)
- Nacionales de Washington (45-70)
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (71-44)
- Cachorros de Chicago (66-49)
- Rojos de Cincinnati (60-57)
- Cardenales de San Luis (59-58)
- Piratas de Pittsburgh (51-66)
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (67-49)
- Padres de San Diego (63-53)
- Gigantes de San Francisco (59-57)
- Cascabeles de Arizona (56-60)
- Rockies de Colorado (30-85).
Comodín en la Nacional:
- Cachorros de Chicago (66-49): +2.5
- Mets de Nueva York (63-53)
- Padres de San Diego (63-53)
- Rojos de Cincinnati (60-57)
- Gigantes de San Francisco (59-57).