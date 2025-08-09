MLB: Así se pone la tabla de posiciones luego de la jornada de este viernes (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Como en cada jornada de la temporada, puedes estar al tanto de cómo marchan las posiciones en las distintas divisiones por medio de la marca Meridiano y en esta ocasión, no será la excepción, luego de unos enfrentamientos bien interesantes que se llevaron a cabo este viernes.

Realmente, la mayoría de los líderes se están afianzando cada vez más, amplían su ventaja y donde está la cosa más pareja, es en el comodín, algo que igualmente podrás divisar.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este:

Azulejos de Toronto (68-49) Medias Rojas de Boston (65-52) Yankees de Nueva York (61-55) Rays de Tampa Bay (57-60) Orioles de Baltimore (53-63)

División Central:

Tigres de Detroit (67-50) Guardianes de Cleveland (60-55) Reales de Kansas City (57-59) Mellizos de Minnesota (55-60) Medias Blancas de Chicago (42-74)

División Oeste:

Astros de Houston (65-51) Marineros de Seattle (64-53) Rangers de Texas (60-57) Angelinos de Anaheim (55-61) Atléticos de Oakland (51-67).

Comodín en la Americana:

Medias Rojas de Boston (65-52): +3.5

Marineros de Seattle (64-53): +2.5

Yankees de Nueva York (61-55)

Guardianes de Cleveland (60-55).

Rangers de Texas (60-57).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este:

Phillies de Philadelphia (66-49) Mets de Nueva York (63-53) Marlins de Miami (57-58) Bravos de Atlanta (48-67) Nacionales de Washington (45-70)

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (71-44) Cachorros de Chicago (66-49) Rojos de Cincinnati (60-57) Cardenales de San Luis (59-58) Piratas de Pittsburgh (51-66)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (67-49) Padres de San Diego (63-53) Gigantes de San Francisco (59-57) Cascabeles de Arizona (56-60) Rockies de Colorado (30-85).

Comodín en la Nacional: