Juegos para este sábado 9 de agosto en la MLB (+video)

Después de una jornada del día viernes, bastante interesante, las expectativas son sumamente altas sobre lo que vendrá este fin de semana en el mejor beisbol del mundo y a continuación te mostraremos los encuentros pautados, para este sábado 9 de agosto.

En esta fecha se repetirán las mismas series y los zurdos venezolanos Jesús Luzardo (Phillies) y Eduardo Rodríguez (Cascabele) se subirán al montículo con la misión de realizar un trabajo destacado.

Juegos para hoy en la MLB:

- Marlins de Miami vs Bravos de Atlanta 1:15pm (primer juego)

- Astros de Houston vs Yankees de Nueva York 2:05pm

- Nacionales de Washington vs Gigantes de San Francisco 4:05pm

- Angelinos de Anaheim vs Tigres de Detroit 6:10pm

- Rojos de Cincinnati vs Piratas de Pittsburgh 6:40pm

- Atléticos de Oakland vs Orioles de Baltimore 7:05pm

- Guardianes de Cleveland vs Medias Blancas de Chicago 7:10pm

- Reales de Kansas City vs Mellizos de Minnesota 7:10pm

- Mets de Nueva York vs Cerveceros de Milwaukee 7:10pm

- Marlins de Miami vs Bravos de Atlanta 7:15pm (segundo juego)

- Cachorros de Chicago vs Cardenales de San Luis 7:15pm

- Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) vs Rangers de Texas (Jacob DeGrom) 7:15pm

- Rockies de Colorado (Bradley Blalock) vs Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) 8:10pm

- Medias Rojas de Boston vs Padres de San Diego 8:40pm

- Azulejos de Toronto vs Dodgers de Los Angeles 9:10pm

- Rays de Tampa Bay vs Marineros de Seattle 9:40pm.