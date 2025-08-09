Resultados MLB: 8 de agosto de 2025 (+video)

En este viernes, 8 de agosto, se disputó una nueva jornada de las Grandes Ligas, con varios encuentros que fueron bastante cerrados y por ende te mostraremos cada uno de los resultados a continuación.
En esta ocasión, hasta seis desafíos se definieron por una carrera y en el resto si hubo diferencias más abultadas, dando un preámbulo, para lo que será la acción este fin de semana, donde se repetirán los enfrentamientos.
Resultados MLB:
- Rojos de Cincinnati 2-3 Piratas de Pittsburgh
- Astros de Houston 5-3 Yankees de Nueva York
- Atléticos de Oakland 2-3 Orioles de Baltimore
- Angelinos de Anaheim 5-6 Tigres de Detroit
- Marlins de Miami 5-1 Bravos de Atlanta
- Guardianes de Cleveland 9-5 Medias Blancas de Chicago
- Phillies de Philadelphia 9-1 Rangers de Texas
- Mets de Nueva York 2-3 Cerveceros de Milwaukee
- Reales de Kansas City 4-9 Mellizos de Minnesota
- Cachorros de Chicago 0-5 Cardenales de San Luis
- Rays de Tampa Bay 2-3 Marineros de Seattle
- Medias Rojas de Boston 10-2 Padres de San Diego
- Rockies de Colorado 1-6 Cascabeles de Arizona
- Azulejos de Toronto 1-5 Dodgers de Los Angeles
- Nacionales de Washington 0-5 Gigantes de San Francisco.