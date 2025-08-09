MLB

Resultados MLB: 8 de agosto de 2025 (+video)

Por Meridiano

Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 06:21 am

En este fin de semana se está divisando series bastante intensas 

En este viernes, 8 de agosto, se disputó una nueva jornada de las Grandes Ligas, con varios encuentros que fueron bastante cerrados y por ende te mostraremos cada uno de los resultados a continuación.

En esta ocasión, hasta seis desafíos se definieron por una carrera y en el resto si hubo diferencias más abultadas, dando un preámbulo, para lo que será la acción este fin de semana, donde se repetirán los enfrentamientos.

Resultados MLB: 

- Rojos de Cincinnati 2-3 Piratas de Pittsburgh 

- Astros de Houston 5-3 Yankees de Nueva York 

- Atléticos de Oakland 2-3 Orioles de Baltimore 

- Angelinos de Anaheim 5-6 Tigres de Detroit 

- Marlins de Miami 5-1 Bravos de Atlanta 

- Guardianes de Cleveland 9-5 Medias Blancas de Chicago 

- Phillies de Philadelphia 9-1 Rangers de Texas 

- Mets de Nueva York 2-3 Cerveceros de Milwaukee 

- Reales de Kansas City 4-9 Mellizos de Minnesota 

- Cachorros de Chicago 0-5 Cardenales de San Luis 

- Rays de Tampa Bay 2-3 Marineros de Seattle 

- Medias Rojas de Boston 10-2 Padres de San Diego 

- Rockies de Colorado 1-6 Cascabeles de Arizona 

- Azulejos de Toronto 1-5 Dodgers de Los Angeles 

- Nacionales de Washington 0-5 Gigantes de San Francisco.

MLB