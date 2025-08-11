Juegos para este lunes en la MLB: 11 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca la etapa final de la temporada 2025 en el mejor beisbol del mundo y en este lunes, arranca una nueva jornada, la cual no puedes perderte y por ende, te mostraremos los enfrentamientos pautados, para este 11 de agosto.

Como cada lunes, algunos conjuntos tienen descanso y en esta oportunidad, se disputarán un total de 11 encuentros. Además, un plus en esta fecha, es que varios ases de rotación se subirán al montículo, para añadir mayor entretenimiento al show.

Juegos para este lunes en la MLB:

- Phillies de Philadelphia vs Rojos de Cincinnati 6:10pm

- Mellizos de Minnesota vs Yankees de Nueva York 7:05pm

- Tigres de Detroit vs Medias Blancas de Chicago 7:40pm

- Piratas de Pittsburgh vs Cerveceros de Milwaukee 7:40pm

- Nacionales de Washington vs Reales de Kansas City 7:40pm

- Rockies de Colorado vs Cardenales de San Luis 7:45pm

- Cascabeles de Arizona va Rangers de Texas 8:05pm

- Medias Rojas de Boston vs Astros de Houston 8:10pm

- Dodgers de Los Angeles vs Angelinos de Anaheim 9:38pm

- Padres de San Diego vs Gigantes de San Francisco 9:45pm

- Rays de Tampa Bay vs Atléticos de Oakland 10:05pm.