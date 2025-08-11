MLB: Los equipos de Nueva York están en crisis luego de esta fecha (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York vive una crisis deportiva inesperada. Los Mets y los Yankees, dos de las franquicias más emblemáticas de las Grandes Ligas, han sufrido una caída estrepitosa en su rendimiento desde mediados de junio. Hasta el 12 de ese mes, los Mets ostentaban un sólido récord de 45-24, mientras que los Yankees registraban un respetable 42-25. Sin embargo, desde el 13 de junio, ambos equipos han perdido el rumbo: los Mets acumulan un preocupante 18-31 y los Yankees un igualmente alarmante 20-31.

¿Qué ocurrió después del 12 de junio?

La fecha marca un punto de inflexión. Lesiones, decisiones cuestionables desde el banco y una evidente falta de consistencia ofensiva han sido factores determinantes. En el caso de los Mets, la rotación abridora ha mostrado grietas, mientras que el bullpen ha sido incapaz de sostener ventajas. Por su parte, los Yankees han padecido una sequía ofensiva, con figuras como Aaron Judge y Giancarlo Stanton atravesando baches prolongados.

El desplome ha tenido consecuencias directas en la tabla de posiciones. Ambos equipos han cedido terreno en sus respectivas divisiones, alejándose de los puestos de comodín y generando incertidumbre sobre su futuro en la postemporada.

Desde el 13 de junio, el promedio colectivo de los Mets se desplomo a .225, son el equipo que menos carreras han anotado desde entonces con 194, junto a los Gigantes. Los Yankees, por su parte, exhiben un promedio de .234 desde entonces.

Los Yankees están a medio juego de quedar fuera de los lugares comodín de la Liga Americana, y 1.5 los Mets en la misma situación. Ambas franquicias están obligadas a enderezar el rumbo si no quieren quedarse fuera de la postemporada lo que representará un fracaso histórico dado su bien inicio.