MLB: Peligra un récord de Salvador Pérez (+Info)

La marca de más cuadrangulares para un receptor en manos de Salvador Pérez (48) impuesta en 2021 corre peligro de ser superada por Cal Raleigh, cátcher de los Marineros de Seattle. El careta de los bucaneros este domingo, conectó su cuadrangular número 45 de la temporada, impulsando a los Marineros a una victoria 6-3 sobre los Rays de Tampa Bay.

El batazo, un estacazo de dos carreras de 376 pies con una velocidad de salida de 112.9 mph, llegó en la primera entrada ante el lanzador Adrian Houser, justo después de que Randy Arozarena fuera golpeado por un pitcheo.

Con este jonrón, Raleigh empata la marca de Johnny Bench establecida en 1970 como el segundo receptor con más cuadrangulares en una sola campaña y pone la mira fija en arrebatarle la marca al venezolano capitán de los Reales de Kansas City.

Un líder ofensivo en la temporada 2025

Más allá del impacto histórico, Raleigh ha sido una pieza clave en la ofensiva de los Marineros. Finalizó el encuentro con un hit en cinco turnos, pero sus números acumulados son impresionantes: promedio de .247, porcentaje de embasado de .354 y slugging de .593. Además de sus 45 jonrones, suma 98 carreras impulsadas y 13 bases robadas, consolidándose como uno de los receptores más completos de la liga.

Raleigh también es el primer receptor en la historia con una temporada de 40 o más jonrones, 15 o más dobles y 10 o más bases estafadas, instaurando un nuevo club en las Grandes Ligas.

Raleigh Rumbo a una temporada histórica

Con varios juegos aún por disputarse, Cal Raleigh tiene la oportunidad de superar la marca de Salvador Pérez y convertirse en el receptor con más jonrones en una sola temporada en la historia de las Grandes Ligas.