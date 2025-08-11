MLB: Justin Verlander entró a exclusivo club de lanzadores históricos (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El veterano Justin Verlander ha escrito una nueva página dorada en la historia de las Grandes Ligas al convertirse en el décimo lanzador en alcanzar los 3.500 ponches en su carrera. A sus 42 años, el derecho de los Gigantes de San Francisco se une a un selecto grupo que incluye nombres inmortales como Nolan Ryan, Randy Johnson, Roger Clemens, Steve Carlton, Bert Blyleven, Tom Seaver, Don Sutton, Gaylord Perry y Walter Johnson.

Este logro consolida aún más la trayectoria de Verlander como uno de los mejores lanzadores de su generación, y lo posiciona para seguir escalando en la lista histórica de ponches. Con 3.500 chocolates en su haber, su próximo objetivo es superar a Walter Johnson (3.509), Gaylord Perry (3.534) y Don Sutton (3.574), todos al alcance si se mantiene saludable.

Una jornada agridulce ante los Nacionales

El hito llegó durante una actuación complicada frente a los Nacionales de Washington, donde Verlander fue castigado con cinco carreras y once hits en cinco entradas de labor. A pesar del revés, logró ponchar a seis rivales y solo otorgó una base por bolas.

La mayor parte del daño se produjo en el segundo inning, cuando CJ Abrams coronó un rally de cuatro carreras con un cuadrangular de dos anotaciones. Los Nacionales sumaron otra carrera en el cuarto episodio, dejando a Verlander con una efectividad de 4.53 y un WHIP de 1.50 en la temporada. Su ratio de ponches/boletos (87/36 en 99.1 innings) sigue siendo competitivo, aunque lejos de sus mejores años.

Justin Verlander, un futuro miembro del Salón de la Fama, es el lanzador activo con más ponches en la Gran Carpa. El próximo serpentinero que está cerca de unirse a Verlander es Max Scherzer, de los Azulejos de Toronto, quien cuenta con 3456 abanicados.