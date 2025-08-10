MLB: José Altuve se une a José Ramírez como los únicos jugadores activos con este récord (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, ha logrado una hazaña que lo coloca entre los grandes de las Grandes Ligas: alcanzar los 250 cuadrangulares y 250 bases robadas en su carrera. Con este logro, el venezolano, se convierte en apenas el jugador número 25 en la historia de la MLB en alcanzar ambas marcas, consolidando aún más su legado como uno de los peloteros más completos de su generación.

Este hito lo coloca en una élite histórica que incluye nombres legendarios como Barry Bonds, Rickey Henderson y Joe Morgan, entre otros. Además, Altuve se une a José Ramírez como los únicos jugadores activos que han alcanzado esta combinación de poder y velocidad.

Un perfil ofensivo ante todo pronóstico

Desde su debut en 2011, José Altuve ha sido sinónimo de consistencia, energía y liderazgo. Aunque su estatura ha sido motivo de subestimación por parte de algunos críticos, su producción ofensiva ha demostrado lo contrario.

Su capacidad para conectar jonrones ha evolucionado con los años, pasando de ser un bateador de contacto a uno que también puede castigar la pelota con fuerza. A esto se suma su inteligencia en las bases, que le ha permitido robar más de 250 almohadillas con habilidad y oportunidad.