MLB: Rotación de los Dodgers empezó cuchillo agosto (+Números)

La rotación de los Dodgers de Los Ángeles ha comenzado el mes de agosto con una actuación dominante. En los primeros juegos del mes, los seis abridores del equipo han combinado para permitir apenas seis carreras limpias en 43.2 innings lanzados.

Con un récord de 5-3 en este tramo, los Dodgers han demostrado que su fortaleza no solo está en la ofensiva, sino también en la profundidad y calidad de su cuerpo de lanzadores.

Kershaw y Snell lideran con experiencia

Clayton Kershaw, el veterano zurdo y emblema de la franquicia, ha lanzado 12 entradas en este inicio de mes, permitiendo solo una carrera y ponchando a siete rivales.

Por su parte, Blake Snell ha sido una máquina de ponches: en 10 innings de labor ha recetado 18 chocolates, permitiendo tres carreras.

Yamamoto, Glasnow, Sheehan y Ohtani completan el arsenal

El japonés Yoshinobu Yamamoto continúa adaptándose con éxito al béisbol de Grandes Ligas. En su salida más reciente lanzó 5.2 entradas sin permitir carreras y ponchó a seis.

Tyler Glasnow también brilló con siete innings de calidad, una carrera permitida y siete ponches, consolidándose como una pieza confiable en la rotación.

Emmet Sheehan y Shohei Ohtani completan el grupo con sólidas presentaciones. Sheehan lanzó cinco entradas sin carreras, mientras que Ohtani, en cuatro episodios, permitió una carrera y ponchó a ocho.

Dodgers refuerzan su candidatura al título con pitcheo

Con este arranque fulminante en agosto, los Dodgers ratifican su condición de contendientes serios al título. La rotación ha sido clave para mantener al equipo como líderes de su división, y si este nivel se sostiene, Los Ángeles podría tener una ventaja decisiva en la postemporada.