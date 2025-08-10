MLB: Jorge Posada crítica a los jugadores de los Yankees con estas palabras

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees de Nueva York se encuentra en graves problemas colectivos en esta parte crucial de la temporada de la Major League Baseball. No solo han perdido el liderato de la División Este de la Liga Americana, sino que son el peor equipo del joven circuito desde mediados del pasado mes de junio.

Por esta razón, antes del compromiso del pasado sábado 9 de agosto vs. Astros de Houston, el conjunto neoyorquino brindó un sentido homenaje a los ganadores de la Serie Mundial del año 2000 y entre ellos se encontraba el histórico receptor Jorge Posada. El puertorriqueño, durante una entrevista en el propio terreno del Yankee Stadium, criticó duramente la mentalidad de los jugadores y les mandó un consejo para mejorar sus resultados.

Jorge Posada critica a los Yankees actuales

"Tienen que enojarse un poco... necesitan ser rencorosos. "No se puede ser amigo de todo el mundo", afirmó el puertorriqueño a SNY.

Estas cortas pero contundentes palabras han generado miles de comentarios en las redes sociales por parte de los fanáticos que apoyan el consejo que quiere transmitir su histórico receptor a los actuales peloteros que están comandados por su capitán, Aaron Judge.

Uno de los aspectos más criticados por parte de los seguidores y expertos es lo que está sucediendo con el rendimiento del cuerpo de relevistas, que justamente fue la parte en la que más se reforzó el equipo en la fecha límite de cambios. Sin embargo, estas nuevas adiciones no han comenzado de la mejor manera y esto ha perjudicado aún más el panorama de los Yankees.

Sin embargo, no se puede dejar de lado que la producción ofensiva ha bajado considerablemente en la segunda mitad de temporada y que, al mismo tiempo, la rotación abridora no ha podido dominar como hace unos meses atrás a los bateadores rivales.

Finalmente, este mensaje de Jorge Posada puede ayudar a un equipo de los Yankees de Nueva York que parece perdido sobre el terreno de juego y que, con el pasar de los días, pone aún más en riesgo la posibilidad de quedar fuera de la postemporada 2025.