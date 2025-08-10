MLB: Francisco Lindor tiene estas palabras sobre el récord de Pete Alonso

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Mets de Nueva York tiene un nuevo jonronero histórico y ese es nada más y nada menos que Pete Alonso. Por esto, uno de sus compañeros y principales figuras dentro del roster activo, Francisco Lindor, dio a conocer diversos elogios a su compañero, que es considerado por muchos como uno de los toleteros de mayor poder dentro de las Grandes Ligas en los últimos años.

"Es uno de los mejores bateadores de poder de esta organización, bueno, el mejor, y también del béisbol. Lo que hace día tras día es impresionante", afirmó el puertorriqueño a SNY.

En el compromiso del pasado sábado 9 de agosto, en primera base estadounidense, consiguió su cuadrangular número 26 de la temporada y este batazo le permitió empatar una marca histórica dentro de la franquicia metropolitana.

Esta conexión llegó en la parte alta del segundo episodio y ante los lanzamientos de Tobias Myers; el "Polar Bear" envió la pelota a las tribunas por todo el jardín izquierdo y central a una distancia de 413 pies, respectivamente.

Francisco Lindor elogia a Pete Alonso

Gracias a este cuadrangular, ahora su nombre está en lo más alto de los libros de los récords en los Mets en este departamento. Con 252 jonrones en lo que va de su carrera y todos conectados con este uniforme, alcanzó a Darryl Strawberry como el máximo jonronero en la historia de la organización.

Por esta razón, las palabras de su compañero y campocorto puertorriqueño, Francisco Lindor, solo son una pequeña muestra del talento de Alonso y lo que representa su figura como una de las líderes dentro del terreno de juego. Además, ambos se han apoyado desde su tiempo juntos en Nueva York y lo han dejado claro en múltiples ocasiones ante la prensa.

Finalmente, que Pete Alonso pueda producir de esta manera y esté entre los mejores bateadores de la actualidad en el mejor béisbol del mundo, puede traer diversos beneficios a los Mets de Nueva York en esta recta final de temporada en la que buscan estar entre los clasificados para así pelear por la tan ansiada Serie Mundial.