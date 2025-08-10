MLB

MLB: Julio Rodríguez entre dominicanos históricos en este renglón (+dato)

El jardinero dominicano de Marineros de Seattle superó a leyendas como Manny Ramírez y Adrian Beltré

Por Ricardo Rodríguez
Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 12:32 pm
MLB: Julio Rodríguez entre dominicanos históricos en este renglón (+dato)
Julio Rodríguez celebra. Foto: Cortesía
Julio Rodríguez brilló el pasado sábado, con dos cuadrangulares en la victoria de Marineros de Seattle 7-4 ante Rays de Tampa Bay. Pero además de esto, siguió dejando su huella entre bateadores dominicanos.

Gracias a este par de jonrones, llegó a 103 bambinazos de por vida y sigue escalando con apenas 24 años entre los máximos jonroneros nacidos en la República Dominicana.

Un referente a edad temprana

Solo en 4 temporadas en Grandes Ligas, el oriundo de Loma de Cabrera ha demostrado su poder con el madero de forma constante. De hecho, en cada una de esas campañas ha superado los 20 vuelacercas y fijó su marca personal en 32 (en el 2023).

Gracias a esta velocidad con la cual J-Rod ha superado el centenar de bambinazos, ha logrado ser uno de los dominicanos que mayor cantidad de bolas ha sacado del parque antes de cumplir los 25 años.

Este listado lo comanda nada más y nada menos que el cuarto máximo jonronero de todos los tiempos, Albert Pujols (con 160); asimismo, Juan Soto (160) logró emularlo, mientras que Rafael Devers (112), Fernando Tatis Jr (106) y ahora Rodríguez (103) completan esta lista.

Por lo tanto, de conseguir cuatro jonrones más, el jardinero de Marineros ocupará la cuarta casilla de este selecto grupo.

Domingo 10 de Agosto de 2025
MLB