MLB: José Altuve conecta histórico jonrón ante los Yankees de Nueva York

Este domingo 10 de agosto será uno de esos bonitos recuerdos que tendrá el segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, de este 2025. El venezolano acaba de conectar su cuadrangular número 15 de la temporada y 250 de su carrera en la Major League Baseball ante una de sus víctimas favoritas, los Yankees de Nueva York, en el tercero y último de la serie en el Yankee Stadium.

El pelotero de 35 años desplegó nuevamente todo su poder en este primer turno del juego ante el conjunto neoyorquino. “Astro Boy” no desaprovechó una recta alta del abridor estadounidense, Max Fried, y de esta manera abre rápidamente el marcado a favor de su organización.

Este batazo salió por todo el jardín izquierdo a una velocidad de 108.6 mph y a una distancia de 394 pies, respectivamente. Esto reafirma el dominio que tiene el venezolano ante los “Bombarderos” y, al mismo tiempo, llega a una cifra histórica en cuadrangulares que agiganta aún más una carrera de éxitos en Las Mayores.

José Altuve castiga a los Yankees con jonrón histórico

Con este cuadrangular no solo sigue mejorando su producción en lo que va de temporada, sino que se ha convertido inmediatamente en el pelotero número 25 en la historia en registrar 250 jonrones y 250 bases robadas, por lo que se une al dominicano de los Guardianes de Cleveland, como los únicos dos jugadores activos en alcanzar estas históricas cifras.

Por si fuera poco, se convierte en el segundo venezolano en toda la historia de las Grandes Ligas en acumular al menos 250 vuelacercas y 300 bases estafadas en su carrera. Se une en esta lista a Bob Abreu (288 HR y 400 SB).

En lo que va de esta serie del fin de semana vs. Yankees, tiene un total de nueve turnos al bate, tres carreras anotadas, seis imparables, un doble, un jonrón y cuatro remolcadas, sumando los dos turnos que tiene hasta los momentos en el juego que está en desarrollo.

Sin duda alguna, José Altuve sigue demostrando que el paso del tiempo no es un impedimento para que se mantenga en el más alto nivel y no solo sea la pesadilla de los Yankees de Nueva York, sino que cada día crea un nuevo argumento que lo posiciona como uno de los mejores peloteros de su generación en el mejor béisbol del mundo.