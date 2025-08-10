MLB: ¡Bolibomba! Eugenio Suárez llega a 100 hits en la zafra y a esta cifra redonda en su carrera (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La mayor parte de los elogios hacia Eugenio Suárez, emergen gracias a su poder, sin embargo, el experimentado venezolano sigue demostrando que es más que eso y en la jornada de este domingo, llegó a una nueva cifra redonda de incogibles de por vida.

"Bolibomba" tenía una mala racha de cuatro encuentros sin conectar incogibles, probablemente porque estaba consciente de la cifra a la cual estaba cerca, hasta que por fin logró liberar presión este domingo.

Eugenio Suárez produce en la primera entrada:

La novena de los Marineros de Seattle tiene entre "ceja y ceja" arrebatarle la cima de la división Oeste a los Astros de Houston y en esta jornada, sus bates llegaron inspirados contra los Rays de Tampa Bay, siendo "Geno" quien selló el rally de cuatro anotaciones.

Con par de corredores en posición anotadora, Suárez aprovechó el cuadro adelantado del oponente, para conectar una línea contundente por el centro, la cual le sirvió, para llegar a la inicial y así remolcar par de carreras en la misma primera entrada, ampliando la diferencia 0-4 a favor de Seattle.

Eugenio Suárez llega a esta notable cifra de imparables en su carrera:

Con esta conexión sin enemigos, el infielder venezolano llegó a los 100 hits en el presente campeonato y lo más resaltante, es que alcanzó los 1.400 inatrapables en su exitosa trayectoria en la MLB.

Hablar de 313 cuadrangulares en 12 campañas, es un gran registro, no obstante, 1.400 incogibles en ese lapso (12 zafras) no se queda atrás, motivado a que acumula un promedio de más de 100 hits por temporada.