MLB: William Contreras está indetenible y llega a esta cantidad de vuelacercas en solo dos días (+video)

William Contreras fue el pelotero venezolano más destacado de la semana anterior y en el cierre de esta, quiere ganarse los méritos, para repetir y ya suma tres cuadrangulares entre la jornada de ayer y la de hoy.

El careta criollo ha sido el mayor villano de los Mets de Nueva York en la serie en la que los Cerveceros de Milwaukee están dominando y después de irse, para la calle este sábado, hoy no solamente repitió, sino que la sacó en par de ocasiones.

William Contreras empieza el rally de Milwaukee:

El abridor de los locales Sean Manaea, estaba dominando durante los primeros tres capítulos y los "Metropolitanos" ganaban 5-0, sin embargo, apareció el menor de los Contreras, para empezar el descuento y el rally de su franquicia.

William no esperó absolutamente nada en la apertura del cuarto y castigó una recta pegada del serpentinero zurdo, para mandar a volar la bola a 374 pies de distancia, con una velocidad de salida de 95.7 millas por hora por todo el jardín izquierdo.

William Contreras cambia de banda:

Mientras que en el siguiente capítulo le tocó batear nuevamente, no obstante, en esta ocasión fue ante el derecho Reed Garrett y con un compañero en la inicial.

En este turno, Garrett tenía al criollo en cuenta de 2-2 y quiso engañarlo con un cutter afuera, sin embargo, el criollo dirigió la pelota hacia la banda contraria con poder, para desaparecerla por segundo capítulo consecutivo, aunque esta vez fue hacia la banda contraria y sirvió, para igualar el choque parcialmente (5-5).

Con estos dos estacazos de vuelta completa de William ya son 12 sus cuadrangulares en el presente campeonato y suma 52 carreras impulsadas, con un notable despertar en la segunda mitad de la zafra.