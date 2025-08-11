MLB: Figura de los Marineros logra marca inédita en sus primeros juegos con el equipo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Josh Naylor sin duda alguna fue un acierto para la gerencia de los Marineros de Seattle, ya que desde su llegada al equipo en esta segunda mitad de calendario, no ha parado de producir en las Grandes Ligas. El primera base ha tenido un rendimiento tan notable, que entró en la historia del beisbol y obviamente de la franquicia.

Sin duda alguna, la presencia de este pelotero en el lineup ha sido clave en los últimos compromisos y con su rendimiento, crecen las aspiraciones de clasificar a los Playoffs. Este pelotero de 28 años desde la pausa del Juego de Estrellas, es de los más encendidos de todo el beisbol.

Récord histórico, nunca antes visto para Josh Naylor

Naylor ha marcado un hito histórico en las Grandes Ligas al convertirse en el primer jugador en la historia de la MLB en registrar cuatro o más cuadrangulares y 10 o más bases robadas en sus primeros 15 juegos con una franquicia. Esta combinación de poder y velocidad lo distingue como una amenaza única desde el inicio de su etapa con los Marineros de Seattle, destacándose tanto en el bateo como en el robo de bases.

Con cuatro jonrones y 11 bases robadas en apenas 15 encuentros, el primera base ha demostrado una versatilidad excepcional que ha sorprendido a la afición y a los analistas por igual. Su impacto inmediato en el equipo no solo refleja su talento individual, sino que también aporta un impulso ofensivo clave para los Mariners en la temporada actual.

En esos 15 juegos, Josh Naylor tiene average de .288, con 15 imparables, entre ellos tres dobles y los cuatro jonrones. Además, cuenta con siete carreras remolcadas y 10 anotadas.