MLB: El dúo venezolano que perdió el rumbo en Grandes Ligas

Los Rockies de Colorado se han convertido en el peor equipo en la presente temporada de las Grandes Ligas. El equipo de Denver no está en la conversación por los puestos de Playoffs desde muy temprano y coleccionan el registro más desagradable en Las Mayores.

Parte de los jugadores no se han separado de la complicada realidad que vive la franquicia, que ya cuenta con unas cuentas campañas sin ver acción en la Postemporada de MLB. Al igual que los rocosos, Germán Márquez y Antonio Senzatela no han encontrado el rumbo en el montículo y figuran como principales responsables de la terrible actuación de la organización.

Los lanzadores venezolanos acumulan números para el olvido en 2025 y se posicionan entre los peores brazos en la Liga Nacional. Si combinamos sus registro, ambos derechos podrían posicionarse entre los peores dúos en esta temporada de MLB.

Márquez y Senzatela entre los peores en 2025

Uno peor que otro en la vigente campaña de las Grandes Ligas. Senzatela no ha encontrado el rumbo con récord de cuatro victorias, 14 derrotas, ha permitido 84 carreras limpias y posee una efectividad de 7.34 en 103.0 innings lanzados.

De la misma forma, Márquez tampoco ha encontrado estabilidad en sus presentaciones con marca de tres triunfos y 11 reveses, 62 anotaciones limpias permitidas y una ERA de 5.67 en 20 aperturas. Si unimos sus estadísticas, los serpentineros lucen foja de 7-25, 146 carreras toleradas y una efectividad de 6.53 en 201.1 capítulos laborados.

Cabe destacar que, ambos fueron parte de aquella epidemia de lanzadores que requirieron cirugía Tommy John, que los marginó gran parte de las temporada 2023 y 2024. Desde ese entonces, los criollos no han encontrado su dominio en el montículo.