Resultados MLB: 10 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva semana de la temporada 2025 en las Grandes Ligas se dio por culminada en este domingo, 11 de agosto y por lo tanto, hay que repasar los resultados de la reciente jornada.

En esta ocasión, hay que resaltar lo hecho por los peloteros criollos, con un William Contreras que se fue para la calle en par de ocasiones y un José Altuve que igualmente se voló la barda ante uno de sus rivales favoritos en la MLB, los Yankees de Nueva York, para llegar a 250 cuadrangulares de por vida.

Resultados de la MLB:

- Reales de Kansas City 3-5 Mellizos de Minnesota

- Rojos de Cincinnati 14-8 Piratas de Pittsburgh

- Astros de Houston 7-1 Yankees de Nueva York

- Marlins de Miami 1-7 Bravos de Atlanta

- Atléticos de Oakland 3-2 Orioles de Baltimore

- Angelinos de Anaheim 5-9 Orioles de Baltimore

- Guardianes de Cleveland 4-6 Medias Blancas de Chicago

- Mets de Nueva York 6-7 Cerveceros de Milwaukee

- Phillies de Philadelphia 4-2 Rangers de Texas

- Nacionales de Washington 8-0 Gigantes de San Francisco

- Azulejos de Toronto 5-4 Dodgers de Los Angeles

- Rockies de Colorado 6-13 Cascabeles de Arizona

- Medias Rojas de Boston 2-6 Padres de San Diego

- Rays de Tampa 3-6 Marineros de Seattle

- Cachorros de Chicago 2-3 Cardenales de San Luis.