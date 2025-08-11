MLB: William Contreras se puso a la par de Omar Vizquel en este apartado (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

William Contreras vivió un fin de semana brillante en la temporada 2025 de Grandes Ligas, haciéndose sentir con el madero en gran forma y mostrando todo su poder. El criollo de los Cerveceros de Milwaukee conectó tres jonrones entre sábado y domingo y llegó a 12 en la presente campaña del mejor beisbol del mundo.

El pelotero venezolano de 27 años se sigue consolidando como una pieza importante en el lineup de este equipo de la Liga Nacional y tras este productivo fin de semana, escaló posiciones en el listado de por vida de jonrones entre venezolanos en la Gran Carpa. Con sus más reciente cuadrangulares, llegó a 80 en su carrera.

William Contreras supera a Omar Vizquel en vuelacercas

El domingo 10 de agosto, William Contreras alcanzó un nuevo hito en su carrera al conectar dos jonrones que lo llevaron a un total de 80 en Grandes Ligas, igualando así la cifra alcanzada por Omar Vizquel durante sus 24 años como jugador profesional. Con este logro, el nacido en Puerto Cabello comparte con "Manos de Seda" el puesto 47 en la lista de venezolanos con más jonrones en la historia de Las Mayores, consolidándose como uno de los bateadores más destacados de su país en la actualidad.

Ahora, el receptor de Milwaukee tiene nuevas metas claras: superar a Omar Infante, quien cuenta con 82 jonrones, y al legendario Luis Aparicio, con 83. Estos próximos objetivos representan no solo un desafío personal para Contreras, sino también una oportunidad para dejar aún más marcada su huella en la rica historia de la pelota venezolana en las Grandes Ligas.

Tras este notable fin de semana, William Contreras batea en 2025 para .255, con 106 hits, 32 extrabases, 52 carreras remolcadas y 65 anotadas.