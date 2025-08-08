¡Leyenda! Omar Vizquel reparte sus conocimientos en La Sabana (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El exgrandeliga venezolano Omar Vizquel, considerado uno de los mejores campocortos defensivos en la historia del beisbol, continúa compartiendo su experiencia y amor por el deporte con las nuevas generaciones en Venezuela. A más de una década de su retiro de las Grandes Ligas, ha tomado una nueva misión: formar a los peloteros del futuro.

Durante la tarde del viernes 8 de agosto, Vizquel publicó en sus redes sociales varias fotografías en las que aparece instruyendo a un grupo de niños en el Estadio Oscar Santiago Escobar, ubicado en La Sabana, estado La Guaira. Allí, el ídolo de los Leones del Caracas ofreció clínicas deportivas a jóvenes prospectos pertenecientes a la Academia de La Sabana.

"¡Esta semana estuvimos enseñando a los muchachos de la Academia de la Sabana! ¡Mucho talento futuro!", escribió el excampocorto, destacando el entusiasmo y potencial de los niños que participaron en la jornada.

Un legado dorado al servicio de las nuevas generaciones

El nativo de Caracas, apodado “Manos de Seda” por su impecable defensa, jugó durante 24 temporadas en las Grandes Ligas, donde se alzó con 11 Guantes de Oro. Su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia en la posición de parador en corto.

Además, jugó 13 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con los Leones del Caracas, convirtiéndose en uno de los íconos más respetados del equipo capitalino.

Hoy en día, Omar Vizquel se ha propuesto seguir ligado al beisbol desde otra faceta: la formación. Su presencia en academias locales y su dedicación con los niños demuestran su compromiso con el desarrollo del béisbol en Venezuela.