MLB: Maikel García sigue imparable y logra un increíble registro que ni Aaron Judge posee

El 2025 de Maikel García ha sido cosa seria. El pelotero de los Reales de Kansas City vive la que sin duda ha sido su mejor temporada de por vida en las Grandes Ligas, al afianzarse como un bateador de muchísimo peligro dentro de su equipo, lo que le ha ayudado a complementar la solvencia defensiva que ha mostrado desde su debut.

Por supuesto, la confianza y la experiencia influyen enormemente en el salto que ha dado el jugador, factores que además han venido acompañados de algunos ligeros cambios en su mecánica, que han hecho que sus contactos se conviertan en imparables con una frecuencia mucho mayor a la de años anteriores.

A falta de semanas para que finalice la temporada regular, se puede decir incluso que el año de Maikel García ha sido infravalorado, ya que debería tener muchos más focos sobre él. De hecho, el criollo muestra en este momento una marca sensacional que ni bateadores del calibre de Aaron Judge o Cal Raleigh tienen en este presente año.

Maikel García y su enorme consistencia

Si una palabra define a Maikel García de buena manera en este presente 2025, es consistencia. El criollo ha sido el bateador más regular de los Reales de Kansas City, no en vano, batea actualmente para .303 de average, número que lo coloca entre los líderes de todo el beisbol.

Además, para dimensionar todavía más lo que ha hecho el oriundo de La Sabana hasta los momentos, nos encontramos con un dato bastante particular. A la fecha del 11 de agosto de 2025, Maikel García y Xavier Edwards (Miami) son los únicos dos toleteros de las Grandes Ligas que acumulan al menos 400 turnos, y batean por encima de .300.

En el caso de Edwards, el jugador batea para .305 en sus 416 turnos al bate. Lo de Maikel García es todavía más impresionante, ya que el criollo tiene average de .303 en 432 turnos. Ninguno de los otros cinco bateadores que están por encima de .300 llega todavía a los 400 turnos oficiales en el año.

Los números de Maikel García: