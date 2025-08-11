MLB: ¡Emotivo! Esto dijo José Altuve luego de llegar a 250 cuadrangulares de por vida

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve lo volvió a hacer. Como de costumbre, el pelotero venezolano tuvo una serie excepcional ante los Yankees de Nueva York, equipo al que castigó durante todo el fin de semana. Además, el toletero selló la serie con una actuación fantástica este domingo 10 de agosto, al irse de 3-2 con su segundo cuadrangular del fin de semana.

Este batazo de cuatro esquinas fue sumamente especial, ya que significó el número 250 de por vida para el jugador de los Astros de Houston en las Grandes Ligas, cifra a la que muy pocos venezolanos han podido llegar en toda la historia del beisbol estadounidense.

Luego de esta hazaña, que además ayudó a que los Astros se llevaran el triunfo necesario para sellar su éxito en la serie ante los neoyorquinos, José Altuve dio unas emotivas palabras que reflejan la importancia que tiene este gran logro para él.

José Altuve y sus 250 estacazos

A pesar de los gritos e insultos en su contra, José Altuve tuvo una serie fenomenal ante los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium, al conectar seis imparables en 11 turnos. De esos seis inatrapables, dos fueron jonrones, y el segundo de ellos fue el número 250 de su trayectoria en Las Mayores.

"Significa mucho. Creo que jugar a este deporte durante 14 años, poder mantenerme tantas temporadas, batear jonrones y hacer cosas así es genial. Eso me hace seguir adelante y me motiva a seguir ayudando al equipo", dijo el toletero nacido en Puerto Cabello, quien se mostró emocionado por su hazaña.

José Altuve se convirtió en solo el segundo venezolano en lograr al menos 250 cuadrangulares y 300 bases robadas en la Gran carpa, algo que solo había sido logrado por Bob Abreu. Además, subió sus números de 2025 a .287/.350/.476/.826, y está rumbo a tener una temporada realmente positiva.