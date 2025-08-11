MLB: Carlos Correa arrasa desde su regreso a los Astros de Houston (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Parece que lo mejor que le pudo pasar a Carlos Correa fue regresar a los Astros de Houston, ya que desde que volvió a ponerse este uniforme no ha parado de producir en las Grandes Ligas. El campocorto boricua es actualmente de los mejores bateadores de este equipo de la División Oeste de la Liga Americana y su rendimiento demuestra que fue un acierto volver a su casa.

El pelotero de 30 años ha mostrado un resurgir ofensivo desde que regresó a los siderales y sin duda, que esto es una buena noticia tanto para él, como para esta franquicia que buscará trascender a una nueva Postemporada y posteriormente, a la Serie Mundial.

Carlos Correa y un impacto inmediato en Houston

Desde su regreso a Houston, Correa ha demostrado estar en un nivel impresionante, reafirmando su importancia para los Astros. En un corto período, ha conectado dos jonrones y mantiene un promedio de bateo de .405, cifras que reflejan su gran capacidad para producir en momentos clave. Su OPS de 1.098 y un wRC+ de 209 destacan aún más su impacto ofensivo, mostrando que no solo está bateando para promedio, sino que también genera un gran valor para su equipo en términos de producción de carreras.

El nacido en Ponce, Puerto Rico ha regresado como una verdadera amenaza en el lineup, combinando poder y consistencia para encabezar la ofensiva de Houston. Estos números lo colocan entre los mejores bateadores de la MLB desde su vuelta, y su presencia aporta una energía renovada al equipo. Con un rendimiento así, se espera que siga siendo una pieza clave para los Astros en la lucha por el campeonato.

Su capacidad para mantener este nivel de juego será fundamental para el éxito del equipo en lo que resta de la temporada, y sin duda sus estadísticas ya son motivo de optimismo para la afición y el cuerpo técnico.

Tras este momento único con los Astros, Carlos Correa cuenta en 2025 con 105 hits en 102 juegos, entre ellos 21 dobles y nueve jonrones. Además, acumula 37 carreras remolcadas y 46 anotadas.