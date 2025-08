MLB: Joe Espada alaba versatilidad de Carlos Correa (+declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Desde su reencuentro con Astros de Houston, el campocorto puertorriqueño se ha visto en la necesidad de cubrir diferentes facetas en el cuadro interno. Sin embargo, Carlos Correa ha recibido el aval de su manager Joe Espada en el proceso.

El mandamás boricua ha alabado la versatilidad de su paisano recientemente, mientras le sigue exigiendo cada vez más. Hasta ahora, en 5 juegos ha sido titular en la tercera base en 4 ocasiones y ha defendido el campo corto en dos oportunidades (1 como titular).

''Con lo que sabe de béisbol nada de eso será un problema''

Con esa frase como premisa, el piloto de la novena sideral expresó que confía en Correa como su antesalista titular. Este movimiento, si bien es arriesgado le parece la decisión más acertada tras la partida de Alex Bregman (antes de iniciar la zafra 2025) y la lesión de Isaac Paredes (quien tomó este lugar en la alineación tras su llegada esta campaña).

''He visto a Carlos jugar en la tercera base a un nivel élite. Sé que fue durante el Clásico Mundial de Béisbol, pero he visto cómo pudo hacer el ajuste inmediatamente. Tony Pérez (coach de 3B) trabajará inmediatamente, pero hay cosas que deberá aprender: La percepción, los rodados lentos, el tener a Jeremy a su izquierda'', expresó Espada respecto a su voto de confianza, agregando que con los conocimientos que maneja el boricua, no tendrá inconveniente alguno.

De hecho, recientemente el propio jugador declaró que ese cambio a la tercera base podría ser beneficioso para su carrera. ''Los últimos dos años, he estado pensando en posiblemente pasar a la tercera base y la manera en que eso favorecería mi cuerpo y mi longevidad. Me alegra que pueda ser aquí”, manifestó.