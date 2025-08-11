MLB: Eugenio Suárez es el amuleto de Seattle desde su llegada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle son una de las mejores organizaciones en la actual temporada de la Major League Baseball y así sus números los respaldan. Su producción ofensiva y su destacado y estelar pitcheo no solo le permitieron alcanzar un hito sin precedentes, sino que están a solo medio juego del primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana y gran parte de este éxito se debe a la presencia del venezolano Eugenio Suárez.

El pelotero de 34 años regresó a esta organización en la fecha límite de cambios, en un movimiento histórico y de empate generado por la gerencia de Seattle que mandó a varios de sus mejores prospectos a los Arizona Diamondbacks.

El estar de vuelta no solo ha representado una mejoría significativa de poder en la alineación, sino que se ha convertido en un amuleto más que valioso en estas últimas semanas. A pesar de estar pasando por su peor momento ofensivo de la campaña, su liderazgo, carisma, compañerismo y entrega han funcionado como anillo al dedo para obtener los resultados colectivos deseados.

Eugenio Suárez, el nuevo amuleto de victorias en Seattle

Desde el pasado 31 de julio, fecha en la que significó su primer juego con el uniforme de los Marineros, ha jugado un total de 10 compromisos, en los que ha podido tomar 38 turnos al bate, anotando cinco carreras, cuatro imparables conectados, un doble, un cuadrangular, cinco remolcadas, una base robada, dos boletos, 15 ponches y apenas un promedio ofensivo de .105.

Sin embargo, ha podido ayudar en otras facetas del juego, ya que desde que está con Seattle, el equipo tiene récord de nueve ganados y uno perdido. Por si fuera poco, de esas victorias, siete son de manera consecutiva, lo que resalta aún más estos registros y le da aún más crédito al venezolano.

Estos datos dejan en claro que Eugenio Suárez no solo encaja a la perfección en el esquema de los Marineros de Seattle, sino que está en un ambiente en el que es una de las principales estrellas, de los más queridos por los fanáticos y, sin duda, será una de las principales razones por las que esta franquicia logre avanzar a la postemporada y pelee por la Serie Mundial.