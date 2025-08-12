MLB: Yankees buscan salir del mal momento (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York atraviesan uno de los momentos más complicados de la temporada, con una ofensiva estancada y resultados que no reflejan el potencial del equipo. En medio de esta turbulencia, el cuerpo técnico ha comenzado a tomar medidas concretas para revertir la situación. Este lunes, cuatro peloteros clave (Cody Bellinger, Paul Goldschmidt, Ryan McMahon y Jazz Chisholm Jr.) participaron en una sesión de bateo temprana bajo la supervisión del coach James Rowson, en busca de soluciones urgentes.

Los Yankees son el segundo peor equipo ofensivo en la Liga Americana en lo que va de agosto, con un pobre .199 de bateo colectivo.

James Rowson lidera el ajuste técnico en el Bronx

Rowson, reconocido por su enfoque analítico ha asumido un rol protagónico en este intento por reactivar la ofensiva neoyorquina. La presencia de figuras como Bellinger y Goldschmidt en estas sesiones sugiere que el equipo está dispuesto a realizar ajustes profundos, incluso con jugadores de alto perfil.

Los Yankees tienen solo medio juego de ventaja sobre los Rangers de Texas en el último puesto comodín de la Liga Americana, su ofensiva está obligada a responder ya si no quieren verse sobrepasados en la pelea por un cupo en la postemporada.