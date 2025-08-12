MLB: ¡Buenas noticias para los Yankees! Gerrit Cole vuelve a lanzar desde su operación (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador estrella de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, dio otro paso en su recuperación de la cirugía Tommy John, que sufrió el pasado 11 de marzo, justo antes del inicio de la temporada regular de Grandes Ligas.

Cole comenzó su programa de lanzamiento cinco meses después de que le insertaran un aparato ortopédico interno en el codo durante una operación realizada por el médico principal del equipo de Los Angeles Dodgers, el Dr. Neal ElAttrache.

Gerrit Cole realiza lanzamientos

Este lunes se dio a conocer que el jugador realizó un total de 20 lanzamientos desde terreno plano. “Me sentí muy bien hoy”, dijo Gerrit Cole antes de que Nueva York abriera una serie de tres juegos contra los Mellizos de Minnesota en el Yankee Stadium. “Tuve bastante precisión y me lo pasé bien”.

El tiempo normal de rehabilitación es de unos 14 meses y Cole ha estado preparándose para poder lanzar desde terreno llano durante las últimas semanas. Inicialmente, llevaba el brazo enyesado tras la cirugía y luego una férula. Esta le fue retirada a mediados de abril.

Gerrit Cole había estado en rehabilitación entre 90 minutos y dos horas. “Es un gran primer día de lanzamiento”, dijo. “Llevo unas semanas preparándome. Así que es un placer salir, lograrlo y que salga bien”.

No obstante, su progreso inicial durará unos meses antes de poder lanzar desde el montículo, y luego será dado de baja y espera una temporada baja normal. “Estoy emocionado por él”, dijo el mánager Aaron Boone. “Ha hecho un buen trabajo con la rehabilitación. Este es uno de esos hitos importantes en el camino que sabes que es significativo alcanzar”.

Sus números

Gerrit Cole, de 34 años, cuenta con un récord de 153 victorias y 80 derrotas con una efectividad de 3.18 en 317 aperturas. Ha lanzado 1954 entradas en 12 temporadas en las Grandes Ligas, además de 133.1 tercios de entradas adicionales en 22 aperturas de postemporada.

Cole firmó un contrato de nueve años por $324 millones hasta 2028 y juega en el banquillo en los partidos en casa. También participó en una transmisión de YES Network durante algunas entradas en un partido contra Los Angeles Angels el 17 de junio.