MLB: Así fue la reacción de Ketel Marte al recibir un bate de obsequio (+Video)

El segunda base dominicano de los Dbacks de Arizona, Ketel Marte, recibió este lunes un significativo obsequio que causó la sorpresa del mismo jugador. “No puede ser”, dijo al momento de desempacar el presente.

Se trata de un bate color púrpura, mismo color que el usado por el equipo desértico, que incluye una imagen del grandeliga junto a su mamá dentro de un corazón rodeado de flores moradas.

Ketel Marte y la situación con un fanático

Durante el fin de semana de jugadores, Ketel Marte usará un bate especial para honrar a su mamá, Elpidia Valdez, quien falleció en un accidente automovilístico en República Dominicana en 2017.

Es menester recordar que el pasado 27 de junio, el jugador se mostró visiblemente roto, luego de un fanático gritará un comentario despectivo en contra de su señora madre, en el juego ante los Medias Blancas de Chicago. “Un aficionado estaba en el dugout gritando cosas sobre mi madre”, dijo Marte. “Me dijo: 'Anoche le envié un mensaje a tu madre'", recogió el periodista Yancen Pujols.

El dos veces All-Star reveló, estaba acostumbrado a que se burlaran de él, pero que nunca lo habían criticado por su madre. “Siempre me gritan cosas, pero no a mi madre (…) Todo el mundo sabe que mi madre murió en un accidente (…) Estamos rezando por él, por el tipo que gritó, y por su familia, ¿sabes? Que Dios lo proteja”.

Los números de Marte

Ketel Marte se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, novena con el conjunto de desértico. El segunda base dominicano tiene un promedio vitalicio de .281, con 1229 hits, 164 jonrones y 563 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .290/.392/.543 (Avg/Obp/Slg); en 317 apariciones al bate, el camarero ha conectado 92 imparables, 21 cuadrangulares, anotado 63 e impulsado 48. Ha recibido 50 boletos y 54 ponches.