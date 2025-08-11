MLB: Ezequiel Tovar retoma su liderazgo en los Rockies de Colorado

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Rockies de Colorado está en un punto de la temporada regular en que ya están pensando más en lo que será su futuro que en su presente dentro de la Major League Baseball. En el último lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, el 2025 será un registro más dentro de su historia, pero a pesar de esto, su futuro parece más que prometedor con el regreso estelar de su campocorto venezolano, Ezequiel Tovar.

El pelotero de 24 años es la pieza principal en la que esta franquicia espera construir un futuro exitoso. Si bien es cierto que ha estado un poco más de la mitad del calendario lesionado por problemas en su espalda y el oblicuo izquierdo, desde su regreso el pasado 18 de julio, todo ha cambiado a su favor.

“Mejor, gracias a Dios. Me he sentido bastante más cómodo, mejor de salud. Tratando de seguir así para terminar la temporada en salud, que es lo que se quiere”, afirmó al periodista David Venn de MLB.

Ezequiel Tovar – Rockies de Colorado

Desde su regreso en la fecha antes mencionada, ha jugado un total de 19 compromisos, en los que ha podido tomar 73 turnos al bate, anotando 15 carreras, cuatro 24 imparables conectados, nueve dobles, tres cuadrangulares, 10 remolcadas, dos bases robadas, cuatro boletos, 17 ponches y un astronómico promedio en .329.

Por si fuera poco, no ha conectado hit en apenas cuatro juegos de los 19 que ha disputado desde su retorno de la lista de lesionados. Esto demuestra que, cuando el ganador del Guante de Oro está en óptimas condiciones, no solo es uno de los mejores toleteros en su posición, sino que los Rockies tienen a su estrella para los próximos años.

Finalmente, todo indica que cuando Ezequiel Tovar goza de extrema salud, es uno de los mejores talentos que se pueden apreciar en el mejor béisbol del mundo y su presencia es de vital importancia para que los Rockies de Colorado tengan el éxito que desean en el futuro.