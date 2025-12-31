NFL: Los Cowboys cortan a Trevon Diggs tras una temporada marcada por bajas estadísticas

Suscríbete a nuestros canales

Los Dallas Cowboys han tomado una decisión drástica que sacude los cimientos de su defensa. El equipo ha liberado al cornerback estrella Trevon Diggs, según informó Todd Archer de ESPN. La noticia marca el fin de una etapa para el jugador de 27 años, quien apenas en 2023 había firmado una ostentosa extensión de contrato por cinco años y 97 millones de dólares.

Las razones detrás de su salida

La salida de Diggs no responde a un único incidente, sino a una "combinación de factores acumulados con el tiempo", donde el bajo rendimiento deportivo fue el detonante principal, según reporta Jeff Howe de The Athletic. Fuentes cercanas a la organización indican que ambas partes coincidieron en que una separación era el camino más saludable para el futuro de la franquicia y del jugador.

Si ningún equipo reclama su contrato en la lista de waivers (algo probable debido al alto costo de su salario), Diggs se convertirá oficialmente en agente libre, permitiéndole negociar con cualquier otra organización.

Un historial de lesiones preocupante

La disponibilidad de Diggs en el campo ha sido un problema crítico para Dallas en los últimos años. El cornerback solo ha podido disputar 23 partidos desde 2023. Su calvario físico incluyó una cirugía reconstructiva para reparar un desgarro del ligamento cruzado anterior en diciembre de 2024.

En la presente temporada, su participación se limitó a ocho juegos tras sufrir una conmoción cerebral en octubre que lo mantuvo fuera de combate hasta la semana 16. Aunque regresó para los últimos encuentros, su impacto fue mínimo y su nivel físico estuvo lejos de su mejor versión.

El desplome estadístico: de All-Pro a los peores registros

La caída en el nivel de juego de Diggs este año fue alarmante. Según datos de Next Gen Stats, el egresado de Alabama permitió un índice de pasador de 156.3 cuando los mariscales rivales lanzaban hacia su zona de cobertura. Esta cifra representa el peor registro entre 616 cornerbacks evaluados con al menos 20 pases en contra desde la temporada 2020.

Este rendimiento contrasta drásticamente con su histórica campaña de 2021, año en el que asombró a la liga al liderar la NFL con 11 intercepciones (dos de ellas devueltas para anotación). En aquel entonces, su capacidad para generar entregas de balón lo llevó a ser nombrado All-Pro del primer equipo y lo posicionó como uno de los mejores defensivos de la liga.

Crisis institucional en Dallas

La liberación de Diggs ocurre en un momento de crisis para los Cowboys. Con un récord de 7-8-1, el equipo ha quedado oficialmente eliminado de la contienda por los playoffs. El cierre de temporada contra los New York Giants este domingo será meramente un trámite en una campaña para el olvido que, ahora, suma la incertidumbre de una reestructuración profunda en su secundaria.