Así fue el tablazo de Salvador Pérez para igualar a Magglio Ordóñez en la MLB (+Video)

No hay dudas que la temporada 2025 ya es histórica para Salvador Pérez. Y es que en la noche de este lunes lo ratificó con un enorme cuadrangular, pero no como cualquier otro, sino el número 294 de su carrera. De esa manera igualó la marca que en su momento dejó Magglio Ordóñez.

Con 14 temporadas de Grandes Ligas sobre sus hombros, Salvy continúa demostrando que es un bateador de poder al que deben lanzarle con mucho cuidado y respeto. Ahora se encuentra a un swing de gradas de adueñarse del cuarto puesto en la lista de máximos jonroneros venezolanos en el Big Show.

Salvador, con ritmo arrollador

La conexión que quedará marcada en la historia sucedió a la altura del sexto episodio. Allí, Salvador Pérez no perdonó un lanzamiento adentro del abridor Cade Cavalli y desapareció la bola por todo el jardín izquierdo, a unos 404 pies de distancia. Cabe mencionar que se llevó consigo al home a Maikel García.

El carabobeño y sus Reales de Kansas City comenzaron la semana con una serie importante frente a los Nacionales de Washington, en el Kauffman Stadium. Recordemos que el equipo marcha tercero en la División Central de la Liga Americana, mientras que se encuentran 4.5 juegos por debajo del último cupo del Comodín.

Con dicho jonrón, Salvy llegó a 21 en lo que va de la presente temporada, convirtiéndose también en el líder en solitario de dicho apartado de su equipo. Además, cuenta con 68 carreras impulsadas, 39 anotadas, y .247 de promedio luego de 442 turnos al bate en 112 juegos.