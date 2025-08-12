MLB: Gabriel Moreno ya tendría fecha de retorno con los D-backs de Arizona

Suscríbete a nuestros canales

Gabriel Moreno no sabe lo que es ver acción en la temporada 2025 de las Grandes Ligas desde el 14 de junio. Recordemos que, en dicha fecha, el receptor presentó fuertes dolores en su mano derecha, algo que no le permitió continuar con sus labores detrás del plato.

El origen del problema se remonta al 6 de junio, cuando un lanzamiento desviado golpeó su mano con mucha potencia. A partir de allí, el manager Torey Lovullo decidió rotarlo con José Herrera, pero en vista que no pudo superar esa contusión en su mano optaron por enviarlo a la lista de lesionados de 10 días.

Desafortunadamente, la situación no mejoró y para el 18 de julio la organización lo trasladó a la lista de inactivos de 60 días. Desde entonces, el venezolano ha seguido al pie de la letra todas las recomendaciones del staff médico de los D-backs de Arizona, quienes esperan con ansias su regreso al primer equipo.

Moreno y su parada en Triple-A

Según información suministrada por el reportero Alex Weiner de ArizonaSports.com, Gabriel Moreno iniciará su asignación de rehabilitación este martes con la sucursal Triple-A. De hecho, si todo marcha bien en esta misma semana, es muy probable que lo activen de la lista de lesionados el próximo 18 de agosto.

El larense estará acompañado en ese programa de recuperación junto a Pavin Smith e Ildemaro Vargas, quienes presentan distintos inconvenientes físicos. Vale agregar que el manager Torey Lovullo asomó la posibilidad de que los tres peloteros (o al menos Moreno) retornen al primer equipo para las series en el Chase Field ante Guardianes de Cleveland y Rojos de Cincinnati la próxima semana.

Números de Gabriel Moreno en la temporada 2025