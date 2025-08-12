Robert Suárez salva otro juego y ya es un histórico en San Diego

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego siguen afianzándose como uno de los equipos más sólidos de la Liga Nacional, y en gran parte se debe al trabajo fenomenal que ha hecho su bullpen, comandado por un brazo venezolano que poco a poco empieza a grabar su nombre con letras doradas en la historia de la organización: Robert Suárez.

El apagafuegos de los californianos ha tenido una temporada sumamente positiva, que lo ha visto convertirse en el líder en juegos salvados de todo el beisbol estadounidense, gracias a un dominio sumamente abrumador sobre los bateadores rivales en la gran mayoría de sus presentaciones.

Este lunes 11 de agosto, Robert Suárez sumó nada más y nada menos que su rescate número 33 de la campaña, al retirar sin problema alguno a los Gigantes de San Francisco en el noveno episodio, para preservar la ventaja de 4-1 que sostenía su equipo, y además, para llegar a la histórica cifra de 70 salvados con el uniforme de los frailes.

Robert Suárez, 70 salvados con San Diego

Como de costumbre, Robert Suárez subió a la lomita por los Padres de San Diego este lunes 11 de agosto en situación de rescate ante los Gigantes de San Francisco, para medirse a Rafael Devers, Willy Adames y Dominic Smith. A pesar de que el desafío era complicado, el derecho se vio sólido, al retirar por la vía rápida el inning para asegurarse el salvamento y darle el triunfo a los Padres.

De esta manera, el oriundo de Bolívar se convirtió en el séptimo cerrador en la historia de los Padres de San Diego en alcanzar los 70 rescates con dicho uniforme, para evidentemente afianzarse como el séptimo lanzador que más "ha puesto el candado" en la historia de la organización.

Robert Suárez, quien ha hecho toda su carrera de cuatro temporadas en Las Mayores con el mismo uniforme, tiene foja de por vida de 22-11 con San Diego, además de efectividad de 2.97 y WHIP de 1.02. Aunque a veces muestre algún que otro problema, no cabe duda de que es uno de los mejores cerradores de la actualidad.

Más juegos salvados en la historia de los Padres: