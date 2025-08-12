¡Rumbo a los 300! Salvador Pérez brilla con marca de jonrones en tiempo récord (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez sacó la fuerza para liderar una nueva victoria de los Reales de Kansas City (7-4) sobre los Nacionales de Washington. El capitán de los Royals destronó su cuadrangular número 21 en la presente temporada y el 294 de su carrera en las Grandes Ligas.

'Salvy' igualó las acciones en el marcador con enorme conexión por el jardín izquierdo para empujar dos carreras. El experimentado le dio la vuelta al cuadro y con un maderazo a 404 pies de distancia. El criollo cerró una presentación notable tras ligar de 4-2 con jonrón, dos remolcadas y par de anotadas.

El bambinazo de Pérez también sirvió para igualarse con Magglio Ordóñez (294) entre los venezolanos con más jonrones en Las Mayores. El veterano dio un paso adelante para convertirse en el cuarto criollo en alcanzar los 300 vuelacercas en la historia de MLB.

Salvador Pérez acaricia los 300 jonrones

El de La Bocaina buscará unirse a Eugenio Suárez como los venezolanos que han logrado la marca de los 300 cuadrangulares en la vigente campaña de las Grandes Ligas. Para ello, el cátcher ha prendido los motores con explosión con el madero.

Pérez ha tenido una resurgir con los estacazos en la segunda mitad de la temporada con los Reales de Kansas City. El receptor acumula 21 jonrones en 2025, 12 de ellos los ha disparado en los últimos 30 partidos, demostrando un crecimiento notable con los vuelacercas en los desafíos más recientes.

'Salvy' se encamina a otro participación destacada en la actual edición de MLB. El venezolano cuenta con promedio al bate de .248, 21 cuadrangulares, 68 remolcadas, 39 anotadas, 110 imparables, .454 de slugging y un OPS de .748 en 114 compromisos jugados. La figura de los Royals está a solo seis jonrones de los 300 en su exitosa trayectoria en la Gran Carpa.