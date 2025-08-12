Esto dijo Carlos Correa sobre "lo mejor" de su regreso a los Astros de Houston (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El infielder boricua Carlos Correa “está encantado” de volver a jugar con a jugar con los Astros de Houston y este lunes, definió esa emoción con una respuesta muy sencilla.

Correa llegó al conjunto sideral proveniente de los Mellizos de Minnesota justo antes del final de la fecha límite de cambio. En sus primeros nueve juegos con los tejanos tiene una línea ofensiva de .405/.476/.622, con dos jonrones y seis carreras impulsadas.

¿Jugar con Altuve?

Cuando los periodistas le preguntaron este lunes qué fue lo que más le gustó de su regreso con los Astros. El ahora antesalista respondió: “Estoy jugando con (el segunda base, jardinero izquierdo y bateador designado) José Altuve otra vez”, dijo vía Michael Shapiro del Houston Chronicle.

Los dos infielders jugaron juntos de 2015 a 2021, y sus trayectorias fueron, para bien o para mal, predecibles.

Cuando Houston ganó su primer título de la Serie Mundial en 2017, ambos formaban parte de la alineación; cuando se reveló el robo de señales de los Astros en 2019, ambos sufrieron un duro golpe a su imagen pública.

En 2022, Correa firmó con los Mellizos, solo para que el equipo en crisis lo cambiara de regreso a Houston el 31 de julio de este año.

Aunque ambos tienen más de 30 años y juegan en distintas posiciones, han recuperado su estatus colectivo como uno de los tándems de infield más visibles del béisbol.

Los números de Carlos Correa

Con los Astros, fue campeón de la Serie Mundial, Guante de Oro y Novato del Año de la Liga Americana en 2015.

Carlos Correa se encuentra en su décima primera (11) campaña en Las Mayores, siete de ellas con el conjunto de Houston. El infielder tiene un promedio vitalicio de .276, con 1256 incogibles, 196 jonrones y 710 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .281/.335/.408 (Avg/Obp/Slg); en 377 apariciones al bate, el jugador boricua ha conectado 106 incogibles, nueve cuadrangulares, anotado 47 e impulsado 38. Ha recibido 31 boletos y se ha ponchado en 75 oportunidades.