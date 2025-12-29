El poder de "Kikito": José Francisco D’Angelo escala y se consolida entre los 4 grandes de la hípica criolla en EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

La dedicación absoluta que exige la hípica ha llevado a numerosos entrenadores venezolanos a ejercer su labor en los óvalos norteamericanos. Esta es una profesión que, a menudo, requiere sacrificar el tiempo familiar para atender y preparar a los purasangres, lo que garantiza resultados positivos para sus propietarios.

Muchos rincones del mundo albergan óvalos de carreras hípicas, pero las arenas de Gulfstream Park y Tampa Bay Downs concentran la mayor cantidad de criollos en Estados Unidos.

El joven José Francisco D’Angelo ("Kikito") consolida su prometedora carrera y escala posiciones en la lista histórica. Próximo a culminar su octava campaña, D’Angelo suma un total de 588 victorias, una cifra que incluye 211 Stakes y 49 Graded Stakes. Con este registro, se coloca en el cuarto lugar de los entrenadores venezolanos más ganadores de por vida en Norteamérica, muy cerca de entrar al podio.

Entrenadores Venezolanos Más Ganadores de Por Vida en EE. UU.

Posición Entrenador Victorias Notas Relevantes 1 Antonio Sano 1,041 Recientemente alcanzó las 1,041 victorias. Acumula 17 campañas en óvalos estadounidenses. 2 Manuel Azpurua Sosa 948 Entrenó ejemplares hasta 2016. Falleció el 13 de junio de 2017. 3 Víctor Barboza Jr. 655 Arribó en 2015. Acumula 655 triunfos hasta el momento. 4 José Francisco D’Angelo 588 Joven promesa. Suma 588 victorias en su octava campaña, incluye 49 Graded Stakes. 5 Leopoldo Azpurua Jr. 577 Presentó ejemplares hasta 2020. Cosechó 577 triunfos en total. 6 Rodolfo García 551 Tiene 29 años presentando ejemplares. Suma 551 victorias hasta el momento. 7 Manuel Medina 538 Acumuló 538 visitas al recinto de ganadores. Falleció el 9 de abril de 2024. 8 José Garoffalo 490 Arribó en 1999 y se mantiene activo. Tiene 490 triunfos. 9 Jorge Delgado 426 Se observa con frecuencia en Tampa Bay Downs. Llegó a 426 victorias con sus recientes triunfos. 10 Gustavo Delgado 307 Llegó en 2002. Su mejor temporada fue en 2015 con 47 triunfos.

Próxima meta: Triunfos Carreras Entrenador 2026

Cabe destacar que la próxima gran meta de José Francisco D’Angelo es arribar a los 600 triunfos de por vida en Estados Unidos.

El joven entrenador tendrá una última oportunidad para acortar la distancia este año: solo le queda un ejemplar presentado. La carrera se disputará el 31 de diciembre en el óvalo de Tampa Bay Downs. Una victoria allí colocará a "Kikito" a solo once triunfos de la significativa marca de las seis centenas.