MLB: Luis Arráez va en busca de la historia en esta recta final de temporada

La temporada regular se está acercando a su recta final en su edición 2025 y todo parece indicar que ha llegado el momento en el que Luis Arráez ha apretado el acelerador a fondo para mantenerse en la pelea no solo por el título de bateo en la Liga Nacional, sino de ser el que más hits tenga al terminar el juego 162 del calendario.

En los últimos meses, el venezolano ha ido aumentando su producción ofensiva poco a poco, y a pesar de que no ha sido el más efectivo a comparación de años anteriores, se mantiene entre los mejores toleteros en diferentes estadísticas ofensivas.

Luis Arráez – Padres de San Diego

Lo más impresionante de su actualidad desde la caja de bateo es que, en sus últimos 15 duelos, registra ocho carreras anotadas, 21 imparables, tres dobles, un cuadrangular, seis remolcadas, cuatro boletos, un ponche y un promedio ofensivo de .323.

Por si fuera poco, en este lapso de tiempo, ha sido parte fundamental para que San Diego tenga 12 ganados y apenas tres juegos perdidos. Esto es una clara muestra de que “La Regadera” está pasando por un gran momento con el madero y puede cerrar con nuevas hazañas para sus credenciales.

Sin duda alguna, Luis Arráez tiene todo en sus manos para culminar esta temporada regular en el mejor béisbol del mundo por todo lo alto y volver a reafirmar que es uno de los mejores bateadores de su generación.