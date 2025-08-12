MLB

MLB: Nathan Eovaldi firma uno de los mejores inicios en 100 años

El lanzador de Rangers de Texas tiene el quinto mejor inicio en los últimos 100 años de Grandes Ligas

Por Jeferson Palacin
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 11:17 am
Nathan Eovaldi - Rangers de Texas - AP Photo/Tony Gutierrez
Nathan Eovaldi es uno de los lanzadores más dominantes de la temporada 2025. Su trabajo con los Rangers de Texas lo ha convertido en figura clave; pero lo que ha mostrado este año lo ubica en la élite histórica: el quinto mejor inicio desde 1920 en Grandes Ligas.

Eovaldi está en un nivel superlativo, con precisión en sus pitcheos y dominio absoluto de la zona de strike. En esa línea, sus 19 aperturas en 2025 lo ubican como el quinto mejor comienzo en los últimos 100 años en Las Mayores. Es una marca que lo proyecta como figura histórica.

Nathan tiene 1.38 de efectividad en sus 19 aperturas de la temporada. Ha mostrado dominio sostenido y control en cada aperturas; ese rendimiento lo ubica en una lista exclusiva de lanzadore que han marcado una época desde 1920.

¿Cuáles son los mejores comienzos en efectividad en la historia de Grandes Ligas?

En más de un siglo de historia, pocos lanzadores han logrado iniciar una temporada con efectividad de élite. Revisar esos comienzos permite ubicar el rendimiento de Nathan Eovaldi en contexto y entender por qué su arranque en 2025 ya lo coloca entre los brazos más dominantes de 2025.

Mejor efectividad en las primeras 19 aperturas desde 1920

  1. Bob Gibson - 1968: 1.06 ERA
  2. Luis Tiant - 1968: 1.27 ERA
  3. Zack Greinke - 2015: 1.30 ERA
  4. Vida Blue - 1971: 1.37 ERA
  5. Nathan Eovaldi - 2025: 1.38 ERA

Números de Nathan Eovaldi en 2025

Nathan Eovaldi está en la pelea por el Cy Young de Liga Americana, gracias a un fantástico nivel en 2025. Como muestra en sus últimos 7 juegos, tiene marca de 6-0 con 1.44 ERA, 43.2 entradas de 7 carreras limpias y 39 ponches. Números élite para un lanzador de un gran nivel.

Números de Eovaldi en 2025:

- 20 juegos, 20 aperturas, 10-3, 1.71 efectividad, 116.0 entradas, 81 hits, 22 carreras limpias, 8 jonrones, 21 boletos, 114 ponches, 0.88 WHIP

