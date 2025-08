Omar López enaltece el nivel de la LVBP: "Ni una Serie Mundial tiene la atmósfera de un Caracas-Magallanes"

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se ha caracterizado por ser uno de los mejores campeonatos de invierno de todo el Caribe. El gran sentimiento y la pasión que envuelven este torneo lo hace totalmente distinto al resto de certámenes, además de la gran adrenalina que se vive en algunos compromisos en particular.

Omar López enaltece la Liga Venezolana como una oportunidad de desarrollo

Omar López, mánager de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, recientemente declaró lo importante que sería que los peloteros que apuntan a la titularidad en el evento internacional, tengan participación en la zafra de invierno para que puedan llegar en la mejor forma posible.

Un claro ejemplo que utilizó el mandamás criollo fue el tenso ambiente que se puede presenciar en un duelo de los eternos rivales de la pelota venezolana, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes.

"Lo más cercano que yo he vivido a un Caracas vs Magallanes fue República Dominicana contra Venezuela en Miami. Porque ni siquiera una Serie Mundial. No le llega a los pies a la vibra y a la atmósfera que se siente en un Caracas - Magallanes", dijo Omar López.

Foto: WBC

El mánager incentiva a los jóvenes a participar en el torneo invernal

Es aquí donde entra en la conversación la gran importancia que cobra la LVBP en la trayectoria de los peloteros jóvenes. Siempre hay una excepción a la regla, pero en gran parte de los casos de jugadores que vieron acción en el certamen nacional, logran un mejor rendimiento en sus venideros retos.

"Eso también es parte del desarrollo, saber cómo controlar las emociones y la adrenalina. En Estados Unidos el juego es muy pasivo a nivel de atmósfera, el pelotero no siente esa adrenalina. No es nada comparado a lo que se ve en Venezuela", declaró el timonel. "Los más jóvenes que están entre Triple A y Grandes Ligas, siempre es importante que vayan a Venezuela así sea unos 15 o 20 juegos. No por lo monetario, sino por el desarrollo".

Venezuela contará con un gran núcleo de peloteros y la juventud es una de sus características. Probablemente sea uno de los elencos más dinámicos que presente el país en el World Baseball Classic del próximo año, dicho por el mismo Omar López. Por esa razón, hace hincapié en el fortalecimiento tanto deportivo como mental que puede brindar la Liga de invierno.