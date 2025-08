Pillan a Arturo Vidal comiendo cachapas en Chile: “La mejor” (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La estrena del fútbol chileno, Arturo Vidal, sorprendió a sus fans esta semana, no con una jugada magistral, sino al ser captado disfrutando de cachapas y plátano frito con queso en un tradicional restaurante venezolano en Chile.

Las imágenes y videos del momento se propagaron como pólvora en redes sociales desde que se dieron a conocer a primera hora del día.

Arturo Vidal encantado con la cachapa

En el video se puede apreciar al mediocampista deleitándose con platos típicos de la gastronomía criolla, lo que despertó desde comentarios cómplices hasta admiración por su gusto culinario. Vidal, famoso por su carácter en la cancha, mostró un lado mucho más relajado y humano en esta salida gastronómica.

Ante la repercusión, no tardó en salir a la luz una declaración suya reafirmando que no se trató de un acto aislado: “Hay un restaurante venezolano muy bueno al que fuimos, Cachapas 270, y comimos unas cosas muy ricas, pero la cachapa me gustó más”, confesó.

El propio responsable del local reveló que Vidal no fue cliente ocasional. “Va muy seguido porque le encanta la comida, experiencia y atención”, aseguró, desmintiendo con simpatía cualquier sospecha de promoción pagada y reforzando la autenticidad de su afición por dicha comida.

“Esta es la mejor, papá”, decía el centrocampista mientras señalaba el plato a base de maíz. Asimismo, resaltó su gusto por las tajadas.

La actualidad de Arturo Vidal

En 2024, el nacido en San Joaquín volvió a sus raíces al fichar por Colo-Colo, su club formativo, en un retorno celebrado por miles de hinchas en el Estadio Monumental.

En esta temporada 2025 se mantiene como figura clave del equipo, con 17 partidos jugados, 2 goles y 1 asistencia hasta la fecha en la liga nacional.

Su presencia ha sido determinante también en la Copa Libertadores 2025, donde ha disputado cinco encuentros, acumulando casi 400 minutos de juego y contribuyendo con un pase de gol y encuentros de notable desempeño defensivo y de posesión.

Vidal continúa entrenando con intensidad en la base de Colo-Colo, compartiendo imágenes de sus sesiones en redes sociales, reforzando su compromiso físico y mental mientras el equipo lucha por la punta del torneo local.