KO a las Drogas en Bengasi: Mirco Cuello y Sergio Ríos chocan por el título mundial interino WBA míralo gratis en Venezuela

Por Andrea Matos Viveiros

Este 8 de agosto, Libia será el epicentro del boxeo mundial con una nueva edición del KO a las Drogas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Un evento que verás en exclusiva por Meridiano Televisión gratis.

Cartelera de lujo

La cartelera, que podrás ver en vivo y en exclusiva en Venezuela por Meridiano Televisión desde la 1:30p.m. Reunirá a figuras invictas, campeones y contendientes de alto nivel en una noche que promete historia.

El combate estelar enfrentará al argentino Mirco Cuello (15-0, 12 KOs) contra el mexicano Sergio Ríos Jiménez (19-0, 7 KOs) por el título mundial interino WBA del peso pluma .

enfrentará al argentino (15-0, 12 KOs) contra el mexicano (19-0, 7 KOs) por el . En el coestelar, el francés Sofiane Oumiha (6-0, 2 KOs), subcampeón olímpico en Río 2016, se medirá al nicaragüense Francisco Fonseca (36-4-2, 29 KOs). Buscan el título Gold ligero AMB en un choque de técnica vs. potencia.

(6-0, 2 KOs), subcampeón olímpico en Río 2016, se medirá al nicaragüense (36-4-2, 29 KOs). Buscan el título en un choque de técnica vs. potencia. También verás al paraguayo Josué Agüero (13-0, 7 KOs) contra el argentino Diego Alemán (20-3-1, 14 KOs) por el título Gold superpluma AMB . Esta será una de las peleas más parejas de la noche.

(13-0, 7 KOs) contra el argentino (20-3-1, 14 KOs) por el . Esta será una de las peleas más parejas de la noche. Venezuela dice presente con el combate entre Albert Ramírez (21-0, 18 KOs) vs. Jerome Pampellone (19-2, 12 KOs) – Eliminatoria mundial mediopesado AMB .

(21-0, 18 KOs) vs. (19-2, 12 KOs) – . Mike Pérez (31-3-1, 22 KOs) vs. Cristian Luis (12-4-0) – Título intercontinental crucero AMB.

¿Cuándo y dónde verlo?

Viernes 8 de agosto en vivo y en exclusiva desde la 1:30p.m. para Venezuela por Meridiano Televisión. Con transmisión en HD por Inter GO, Simpleplus y Netuno GO. Este KO a las Drogas no solo ofrece boxeo de élite, sino un mensaje social de inclusión y lucha contra las adicciones