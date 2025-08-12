Prospecto venezolano de Leones del Caracas es llamado a Grandes Ligas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Kansas City Royals anunciaron la promoción del prospecto venezolano Luinder Ávila a las Grandes Ligas, procedente de su filial Triple-A Omaha. El lanzador derecho, de 23 años, ocupa el puesto número 14 entre los mejores prospectos de la organización y llega a la Gran Carpa tras un sólido paso por las Ligas Menores.

En la temporada 2025 de MiLB, Ávila registró marca de 2-2 en 13 juegos, con una efectividad de 4.47, un WHIP de 1.25 y 61 ponches, mostrando un repertorio que combina control y capacidad de ponchar rivales. Su ascenso representa una nueva oportunidad para el talento venezolano de seguir dejando huella en el mejor beisbol del mundo.

Sigue creciendo la legión venezolana en MLB

Cuando haga su debut, el prospecto que pertenece a los Leones del Caracas en la LVBP se convertirá en el décimo pelotero venezolano que debuta en la presente campaña de MLB y en el número 498 en toda la historia para el país. Esta cifra refleja la constante presencia de peloteros criollos en el máximo nivel, consolidando a Venezuela como una de las principales canteras de talento de las Grandes Ligas.

El lanzador caraqueño portará el número 58 en su jersey durante su estreno con los Royals. Su llegada genera expectación en la afición y en la organización, que confía en que su juventud y proyección puedan aportar profundidad a la rotación o al bullpen del equipo en lo que resta de temporada.