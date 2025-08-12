LVBP: Leones del Caracas reciben buenas noticias de pelotero que brilla en Japón (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas están preparando la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y se empiezan a conocer nombres que estarán con el equipo capitalino. Entre ellos, resalta el del toletero Leandro Cedeño, que actualmente brillan en la pelota de Japón.

Este primera base criollo no juega en Venezuela desde la temporada 2022-2023 y de cara a la nueva campaña, confirmó que estará con el equipo de la capital, siendo sin duda una pieza de alto impacto con la que contará el mánager José Alguacil.

Leandro Cedeño de vuelta al Caracas

El periodista Jesús Ponte informó que el slugger venezolano Cedeño volverá a vestir el uniforme de los Leones del Caracas en la venidera temporada de la LVBP. La noticia fue confirmada por el propio pelotero, quien actualmente se encuentra disputando su campaña en el béisbol japonés. Con su regreso al beisbol venezolano, la novena caraquista contará con un pelotero de mucho poder ofensivo en su alineación.

"No tengo fecha de incorporación, pero apenas acabe mi temporada en Japón, me tomaré un descanso corto y me reportaré al equipo", declaró Cedeño.

Este pelotero en su momento fue un prospecto cotizado en el circuito de Ligas Menores en Estados Unidos, pero tras no saltar a Grandes Ligas, decidió irse a Japón, donde ha mostrado un nivel óptimo durante las últimas campaña y donde ha mantenido intacto su poder ofensivo.

Durante su última campaña en Venezuela, Leandro Cedeño jugó 20 encuentros con los Leones del Caracas, donde dio 19 hits, entre ellos cuatro dobles, un triple y dos jonrones. Además, remolcó nueve carreras, anotó 14 y dejó promedio de .257 con los Leones del Caracas.

Mientras que, este 2025 en Japón, tiene 8 jonrones, 58 imparables, 28 fletadas, 21 anotadas y average de .266, todo esto en 72 encuentros, entre nivel máximo y Ligas Menores del circuito japonés.